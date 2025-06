Associação de produtores de São Tomé recebe equipamentos do Coopera Paraná

A Associação dos Produtores Rurais de São Tomé – Aprorurais, no Noroeste do Paraná, recebeu do Governo do Estado, na noite desta quarta-feira (04), seis equipamentos no valor de R$ 154 mil, por meio do Programa Coopera Paraná. Esta é a segunda vez que a entidade é beneficiada.

Os itens são uma câmara fria, um climatizador, 400 caixas plásticas, uma embaladeira a vácuo industrial, um refrigerador para o caminhão e um sistema de geração de energia fotovoltaica, com capacidade de gerar 1.600 kW.

“O Paraná tem as grandes cooperativas do Brasil e do mundo, mas 75% das propriedades são de agricultura familiar, são 225 mil propriedades e cerca de 850 mil pessoas trabalhando nessas propriedades”, disse o chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento em Cianorte, Francisco Cascardo Neto.

Hoje, acrescentou ele, a grande dificuldade desse pequeno produtor é a comercialização e o transporte do produto. "Para isso não existe outra solução que não seja o cooperativismo. O Coopera veio para apoiar essas cooperativas e esta de São Tomé é um exemplo, pois é pequena, mas está crescendo, já possui sede e pode se desenvolver ainda mais com esses equipamentos”, completou o chefe do Núcleo Regional.

Segundo a associação, os equipamentos entregues agora servirão para otimizar a logística e o armazenamento. Eles aumentam o tempo de prateleira e possibilitam maior flexibilização na definição de rotas, quantidades e horários, além de aumento na produção.

“O Coopera Paraná foi uma alavanca na nossa associação. Ele possibilitou que pudéssemos fazer as comercializações todas dos produtores”, disse o presidente da Aprorurais, Benedito José Fernandes.

Na edição anterior do Coopera Paraná, há dois anos, a associação foi contemplada com um caminhão equipado com baú isotérmico, no valor de R$ 250 mil.

APRORURAIS – A associação possui 78 associados. Ela trabalha com mercados locais e regionais, além de institucionais como Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), em contrato superior a R$ 550 mil.

Também distribui os produtos em 20 escolas estaduais em 10 municípios da redondeza e quatro Centros de Referência em Assistência Social (Cras). Seus associados produzem folhosas frutas, temperos, legumes, tubérculos e panificados, com assistência técnica do IDR-Paraná, prefeitura e instituições privadas.

“A associação tem uma história muito bonita, veio para organizar a produção e com as parcerias firmadas conseguiu dar um salto grande”, disse o gestor da entidade, Márcio Serenini.