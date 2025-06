Expositores de todas as regiões do Paraná apresentam roteiros e projetos no FIT Cataratas

Teve início na tarde desta quinta-feira (05) a Feira de Turismo e Negócios, parte da programação do 20° Festival Internacional de Turismo Cataratas (FIT), em Foz do Iguaçu, no Oeste . O Governo do Estado marca presença na feira por meio de um estande do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor estadual.

A feira de negócios é uma das partes mais esperadas do FIT Cataratas, que neste ano vai reunir mais de 1,3 mil marcas, entre produtos e serviços, que ficarão expostos ao público. Em seu estande, o Viaje Paraná conta com promoção e divulgação de agências de viagens, meios de hospedagens e operadoras turísticas estaduais, entre outros atrativos turísticos do Estado.

O órgão levou ao evento 20 expositores do trade e da iniciativa privada paranaense, como forma de mostrar ao mercado, sobretudo de fora, que o Paraná tem opções qualificadas para atendimento dos turistas. O estande também conta com produtores, trabalhadores e gestores de todas as regiões do Estado, convidados pela Secretaria do Turismo (Setu-PR).

"O FIT Cataratas é a nossa boas-vindas aos turistas, jornalistas, profissionais e pessoas de outros estados e países. Turismo é comunicação. Uma viagem que se transforma em uma memória e que vai ser lembrada e compartilhada para sempre. O Estado entende a importância do turismo e a grandeza que o Paraná tem em atrativos, gastronomia e eventos", disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

"Sempre estamos acompanhados de expositores estaduais, em feiras no Brasil e Exterior, porque sabemos o alcance desses eventos. É benéfico para os empreendedores, que divulgam seus serviços e também é positivo ao setor estadual, que mostra toda sua qualidade, variedade e fica próximo de outros parceiros estratégicos, que podem ajudar a fomentar o nosso turismo", disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

OPORTUNIDADE DE MERCADO– Vagner Rodrigues é gerente de vendas regional sul da Rede Bristol Hotéis e está participando do estande paranaense. "Essa é uma das feiras mais importantes para nós, porque reúne um grupo focado em fechar negócios. Já participei em outras oportunidades com o Viaje Paraná, até mesmo em feiras internacionais, e essa parceria é relevante para ampliar os negócios, fazer networking e trazer mais clientes", contou.

Para o representante comercial do Morro dos Anjos Resort Hotel em Bandeirantes (Norte Pioneiro), Emerson Rebonattoo, estar no estande no FIT é estratégico, pois o empreendimento é novo. "Inauguramos em abril deste ano e o Estado abriu essa porta para mostrarmos a um grande público todas essas novidades de mercado. Já participamos em outras oportunidades com o Viaje Paraná, e sempre conseguimos prospectar bons negócios", afirmou.

Everton da Fonseca, de Maringá (Noroeste), trouxe ao estande seu produto regional, o Café Made in Roça. "Agradecemos pela oportunidade de participar aqui, porque estamos representando nosso município, nossa região e nossa Instância de Governança Regional. Nós somos pequenos produtores, não temos sede física, então isso é uma chance de angariar mais clientes e divulgar os nossos produtos", falou.

O espaço no FIT também oferece oportunidades aos municípios. "Trouxemos nosso material de divulgação, com atrativos, gastronomia e cultura, além do nosso Canion, um dos maiores do Brasil e do mundo. Estamos representando também todos os nossos produtores de artesanato. Então, estar aqui, ajuda a divulgar os Campos Gerais paranaenses para o mundo todo e atrair mais turistas", destacou Kellin Ramos, secretária de Turismo de Tibagi.

CARAVANAS– Segundo a organização do evento, cerca de 45 caravanas com agentes de viagens do Brasil e Exterior devem marcar presença no festival.

Wesley Lavezzo, operador de Turismo da Orinter, é um dos profissionais que trouxe uma caravana para o FIT Cataratas. "Nossa caravana tem 40 agentes de viagens, para que possam apreciar a feira, conhecer fornecedores e trazer novidades para clientes finais. Temos pessoas de fora do país que agora moram e têm hotéis e empreendimentos no sul e que estão procurando novos mercados, como o Paraná, por exemplo. Então, ao se conectarem com Foz do Iguaçu e com fornecedores locais, estamos gerando novas e futuras oportunidade de negócios, a eles e ao destino", explicou.