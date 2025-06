Fundação Getulio Vargas será a banca examinadora do CNU 2025

A Fundação Getulio Vargas (FGV) será a banca organizadora da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2), que irá oferecer 3.652 vagas em 36 órgãos do poder Executivo federal.

No processo seletivo, a FGV será responsável pelo planejamento, organização, realização, processamento e resultado final para homologação do segundo CPNU , assim como toda e qualquer logística necessária à execução dos serviços, sob a coordenação geral do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Em abril deste ano, o Ministério da Gestão convocou as bancas interessadas na organização do certame. No modelo de chamamento público, com dispensa de licitação, as empresas apresentam suas ofertas ao Poder Público. O formato foi o mesmo adotado na primeira edição do concurso unificado, quando a banca responsável escolhida foi a Fundação Cesgranrio.

Edital

Após a escolha da banca examinadora, o Ministério da Gestão prevê que o edital do CNU 2025 será publicado em julho.

Diferentemente do primeiro CNU, esta edição será regida por um único edital que orientará a parte comum do certame. De acordo com informação adiantada pela pasta, os detalhes de cada um dos nove blocos temáticos serão publicados em nove anexos do edital único, cada um deles direcionado às respectivas carreiras.

Assim como na primeira edição, os candidatos poderão se inscrever para mais de um cargo dentro do mesmo bloco , definindo sua ordem de preferência.

Cronograma

A previsão de abertura do período de inscrições é o fim de julho. Portanto, ainda não podem ser cobradas taxas de inscrições.

As provas serão aplicadas em duas datas em 228 municípios de todas as regiões do país , como na primeira edição, em outubro e dezembro deste ano. Somente participarão da última etapa os candidatos aprovados na primeira.

O resultado final com os nomes dos aprovados será conhecido em fevereiro de 2026.

Calendário preliminar do CPNU 2025:

Edital e inscrições: julho;

Prova objetiva: 5 de outubro;

Prova discursiva (2ª fase): 7 de dezembro;

Resultado final: fevereiro de 2026.

Confira aqui os órgãos que ofertam vagas nesta nova edição.

Para ter acesso às informações oficiais sobre o CNU 2025 , acesse o site criado pelo Ministério da Gestão.