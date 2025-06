11 empresários participam do estande do Viaje Paraná no Evento Business Show

Experiências paranaenses chamam a atenção do público do Evento Business Show (EBS), que acontece em São Paulo, nesta quarta e quinta-feira (04 e 05). Participam no estande do Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do setor, 11 empresários do ramo do turismo, mostrando seus produtos, destinos e experiências. A proposta é promover conexões com profissionais, reuniões e rodadas rápidas, acesso a insights e tendências.

“Sempre abrimos espaço para os empresários paranaenses para que mostrem o que o Estado tem a oferecer. O turismo é realizado pela iniciativa privada e nós, enquanto órgão de promoção do Governo do Estado, abrimos espaço para que eles mostrem o potencial que temos”, destacou Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

O EBS é realizado dentro da 23ª Feira da Indústria de Eventos Corporativos, Incentivos, Treinamentos, Congressos e Feira, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Voltado ao segmento M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), a feira é considerada a maior dentro do segmento por sua expertise na promoção do networking, participação de empresas líderes da indústria, de instituições financeiras entre outras.

OPORTUNIDADES– Dos representantes da rede hoteleira, especialmente com espaços voltados ao turismo de negócios e eventos, estão no estande do Viaje Paraná o Jurema Águas Quentes, o Hotel Metrópole Maringá, Grand Carimã Resort, Rafain Palace Hotel & Convention (Empresa Hoteleira Rafagnin Andreola), Bristol Hoteis E Resorts - Soley Administração De Hoteis E Resorts Ltda, e Nacional Inn.

“Hoje somos considerados o maior complexo de águas naturais do Sul do país e a perspectiva, junto com o Viaje Paraná, são as melhores, pois é uma empresa que está nos melhores eventos do Brasil e é neles que conseguimos atingir esse público. Com a parceria com o Viaje Paraná, estamos saindo do regional para o Brasil”, afirma o representante do Jurema Águas Quentes, Roberto Carlomagno.

Também representam o Estado a Associação Ponta Grossa de Turismo e Eventos, a Serra Verde Express, o Ekôa Park/Parque Rio Sagrado Ltda., o Café de Carlópolis e a empresa Entre Turismo e Viagens.

Marília Fernandes, representante do Ekôa Park, espaço que atua com o turismo de natureza no coração da Mata Atlântica, na Serra do Mar paranaense, afirma que participar de feiras é um dos melhores caminhos para atingir o público final.

“O Ekôa Park acredita nessas exposições que o Viaje Paraná proporciona, pois é assim que conseguimos mostrar para o público final nossas belezas, a natureza que temos. E essa feira tem muito potencial para conseguirmos atingir esse objetivo”, disse. O espaço fica em uma das últimas faixas que ainda existem do bioma preservado no Brasil.

EXPERIÊNCIA– Outras atrações do estande do Viaje Paraná na feira em São Paulo são voltadas a experiências, com degustações e apresentações de atrativos do Estado. Líbia Macedo, moradora e trabalhadora da área do turismo em São Paulo, foi em busca de conhecer mais sobre o café de Carlópolis, colocado para degustação no estande do Paraná.

“É um café potente. Eu já tinha ouvido falar que o pessoal do Paraná faz um bom café e é verdade mesmo”, disse. Carlópolis fica no Noroeste do Estado, município considerado um dos maiores produtores café do Paraná. Eles apresentaram o café gourmet com aroma caramelizado e também o grão torrado e moído.

“A propaganda é o cheiro, mas ele também é muito saboroso”, disse Alessandra Amorim, visitante da feira. “Um cafezinho eu não nego e esse aqui tem uma qualidade muito boa, adorei”, destacou Maurício Loschiavo, também visitante da EBS.

EBS– Além da Feira, também se realizam o Speed Meeting dedicado exclusivamente ao MICE (Meetings, Incentives, Conferences e Exhibitions) e o Congresso MICE com palestras de grandes especialistas do segmento, conforme programação. A edição de 2024 contou com aproximadamente 80 expositores e mais de 7 mil reuniões de negócios entre compradores e vendedores.