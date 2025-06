Paraná é destaque em um dos maiores festivais de turismo da América Latina

O crescimento do turismo paranaense foi o destaque da abertura do Festival Internacional de Turismo Cataratas (FIT), na noite desta quarta-feira (4), em Foz do Iguaçu, na região Oeste. Considerado um dos maiores eventos de turismo e negócios da América Latina, a 20° edição tem programação intensa até sexta-feira (6).

O festival, que espera reunir mais de 10,2 mil visitantes, conta com apoio do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná - órgão de promoção comercial do turismo. A solenidade de abertura aconteceu no Recanto Cataratas Thermas Resort & Convention e durante três dias reúne destinos turísticos, operadoras, empresários, agentes de viagens, autoridades, guias de turismo e todo o trade do setor.

O vice-governador Darci Piana participou da solenidade de abertura e mencionou a importância do FIT Cataratas para o setor e para as estratégias do Estado, graças ao alcance que a feira tem no País. "Esse festival já acontece há mais de 20 anos e vimos uma transformação do próprio evento que, agora, já é internacional", disse. “O Paraná tem tido muitas conquistas no setor e isso é demonstrado com indicadores, como o crescimento do turismo do Estado, que teve alta de 5,9% no acumulado deste ano, acima da média nacional, que foi de 5,3%”, completou.

O secretário do Turismo, Leonaldo Paranhos, ressaltou a presença de mais de 912 mil turistas estrangeiros no Paraná comente em 2024, sendo o terceiro maior portão de entrada dessa classe visitantes. Neste ano, mais de 531 mil viajantes internacionais - mais da metade de todo o ano passado – já entraram no Estado.

"Precisamos reconhecer o que o Governo do Estado tem feito pelo turismo, que está representado aqui neste evento. O turismo é transformação no mundo todo e no Paraná não tem sido diferente. Este é um setor que tem dado resultado na economia e em vários aspectos", disse.

Ele também citou as política de promoção do Estado, com encontros frequentes com operadores, e programas como o Paraná + Viagem, o Paraná + Infra e o Paraná + Eventos. Pelo Paraná + Viagem, as prefeituras devem desenvolver um Plano de Trabalho e, após a aprovação pela Setu, recebem recursos estaduais para promoverem viagens dentro do Paraná. O Paraná + Infra prevê qualificar a infraestrutura turística, melhorar a qualidade dos produtos e contribuir para a expansão do setor.

Já o Paraná + Eventos atua na promoção de eventos regionais e geradores de fluxo, como shows, feiras e festivais gastronômicos ou folclóricos, dentre outros. Ele inclui repasse de recursos para os municípios realizarem e promoverem eventos, com o objetivo de ampliar a quantidade de viagens e roteiros internos, acarretando em um maior desenvolvimento local nos diversos setores da economia.

MERCADO E PROMOÇÃO– Durante a programação do FIT Cataratas acontecem palestras, capacitações, rodadas de negócios, momentos de networking e demais ações. O evento também é propício para mostrar os potenciais turísticos do Estado a agências, operadoras e demais empresas do mercado.

Além de visitantes vindos de países da fronteira, os organizadores afirmam que cerca de 45 caravanas de agentes de viagens, do Brasil e Exterior, devem marcar presença no evento ao longo dos dias, reforçando a imagem do destino Paraná, sobretudo, no mercado e trade internacional.

"Nosso turismo tem potencial e tem mercado, com cada vez mais estrangeiros vindo ao Estado. O FIT Cataratas é uma prova disso, com muitas pessoas vindo de fora do Paraná para conhecer a feira e o destino. Essas 20 edições já impactaram muita gente e temos certeza de que vão impactar ainda mais, movimentando a economia e colocando o Estado nos holofotes do trade nacional e internacional", explicou Irapuan Cortes, o diretor-presidente do Viaje Paraná.

PROGRAMAÇÃO– A partir das 14h desta quinta-feira (5), o evento recebe mais uma edição da Feira de Turismo e Negócios, com mais de 1,3 mil marcas, entre produtos e serviços, em exposição ao público. No espaço, o Viaje Paraná terá um estande de divulgação dos atrativos turísticos do Estado, além de 20 expositores ligados ao trade e iniciativa privada, entre agências de viagens, meios de hospedagens e operadoras turísticas estaduais, convidados pelo órgão.

O estande também vai contar com a presença de produtores, trabalhadores e empresários de todas as regiões do Estado, com seus produtos, gastronomia, artesanato, representando a cultura e potenciais turísticos de seus municípios.

DIÁLOGO– Antecedendo a abertura do FIT Cataratas, nesta quarta-feira (04) o secretário Leonaldo Paranhos participou de uma extensa agenda com empresários do turismo em um encontro do Sebrae-PR e com as Instâncias de Governança Regionais (IGRs) em Foz do Iguaçu. As IGRs são instituições que coordenam o desenvolvimento do turismo de maneira regionalizada.

O Paraná tem 18 Instâncias que articulam ações para impulsionar o turismo nas suas regiões, como a identificação de atrativos, criação de roteiros e promoção de atividades turísticas. O objetivo do encontro foi ouvir as principais demandas e aproximar o trabalho entre iniciativa privada e poder público no setor do turismo estadual.

O secretário apontou de que maneira é possível caminhar daqui para frente, entendendo que o turismo é realizado pela iniciativa privada. “O principal é que cada um possa ter em mente quais são suas funções para que, juntos, a gente trabalhe da melhor maneira para a promoção do turismo do Paraná, que já é referência nacional. A cada ano, o Estado está tendo mais visibilidade dentro e fora do país e queremos que esse trabalho se fortaleça para conquistar ainda mais números positivos”, destacou Paranhos.

Os representantes das IGRs que participaram do encontro tiraram dúvidas e posicionaram suas maiores dificuldades com relação à articulação do turismo regional. A Secretaria do Turismo esclareceu que está realizando um amplo trabalho de campo para entender as principais demandas e articular as melhores maneiras de auxiliar os empresários do turismo.

PRESENÇAS – Também estavam presentes na solenidade de abertura do FIT o secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável, Rafael Greca; o prefeito de Foz do Iguaçu, General Silva e Luna; a ministra de Turismo do Paraguai, Angelita Duarte; representando o Ministério do Turismo, Ana Carla Lopes; o diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri; o secretário municipal de Turismo de Foz do Iguaçu, Jin Bruno Petrycoski; e demais autoridades.