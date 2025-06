Seminários de divulgação e capacitação do programa Operação Terra Forte começam em Santa Maria

A Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR) e a Emater/RS-Ascar realizaram, nesta quarta-feira (4/6), em Santa Maria, a primeira edição do evento Operação Terra Forte – Divulgação e Capacitação. O evento ocorreu no auditório do Centro de Ciências Rurais, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). A Operação Terra Forte é a maior iniciativa voltada à agricultura familiar na história do Rio Grande do Sul.

A programação começou com a apresentação do Operação Terra Forte realizada pelo titular da SDR, Vilson Covatti, e pelo presidente da Emater/RS, Luciano Schwerz, que detalharam aos cerca de 120 presentes os planos de ações desenhados para o programa.

“Esse momento com os extensionistas e com os representantes municipais é uma grande reunião de trabalho, onde apresentamos as práticas e operações agrícolas a serem adotadas no programa”, afirmou Covatti. “Nada melhor do que começarmos os seminários por uma universidade, onde temos a pesquisa como essência. As parcerias institucionais foram fundamentais para o estabelecimento do Operação Terra Forte, finalizou.

O presidente da Emater/RS destacou que a qualificação das equipes da entidade é fundamental para realização um trabalho de excelência a partir das bases do programa. “Estamos investindo na capacitação das equipes para que possamos prestar os serviços necessários na execução das ações do programa, que tem grande capacidade para gerar efeitos na economia gaúcha”, concluiu.

Após a apresentação, os técnicos da SDR e da Emater/RS-Ascar falaram a respeito dos conceitos teóricos, linhas tecnológicas, cooperação entre Estado e municípios e o processo de inscrição e seleção de beneficiários do Terra Forte.

Operação Terra Forte – Recuperação da agricultura familiar gaúcha

O programa é uma iniciativa do governo do Estado, por meio da SDR, aprovada pela Assembleia Legislativa, que visa à recuperação socioprodutiva e ambiental e à adaptação às mudanças climáticas das propriedades de agricultura familiar. É o maior programa estadual de recuperação de solos já lançado, com investimento previsto de R$ 903 milhões.

A meta é beneficiar diretamente 15 mil famílias e alcançar até 150 mil unidades produtivas em 495 municípios. O programa integra o Plano Rio Grande e será financiado pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) . Liderado pelo governador Eduardo Leite, o Plano Rio Grande é um programa de Estado criado para reconstruir o Rio Grande do Sul e torná-lo ainda mais forte e resiliente, preparado para o futuro.

Com base em práticas sustentáveis, assistência técnica e planejamento individualizado, o Terra Forte está estruturado em quatro eixos: transferência direta de recursos de até R$ 30 mil por família; assistência técnica contínua, executada pela Emater/RS-Ascar; patrulhas agrícolas mecanizadas, com doação de tratores e equipamentos; e governança e parcerias, envolvendo secretarias, universidades e entidades.

As inscrições serão feitas nos escritórios da Emater/RS-Ascar e os beneficiários serão selecionados com apoio dos conselhos municipais de agricultura.

Assinaturas do Programa Agrofamília são realizadas durante o ato

Após a apresentação do programa Operação Terra Forte, foram realizadas assinaturas de 23 contratos do Programa Agrofamília. Os contemplados pertencem aos eixos Agroindústrias, Quilombolas e Jovens. O investimento estadual no programa supera os R$ 33 milhões.