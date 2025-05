Governo e empresários se unem para fortalecer turismo de inverno no Paraná

As baixas temperaturas no Paraná, que convidam para uma comida quentinha e um ambiente aconchegante, também são um atrativo turístico para o Estado. O governador em exercício Darci Piana participou nesta sexta-feira (30) da abertura do seminário “Juntos pelo fortalecimento do turismo de inverno no Paraná”, que busca valorizar o potencial turístico das cidades paranaenses nas estações mais frias do ano.

O seminário visa unir esforços para promover o turismo de inverno como diferencial competitivo do Estado, dando visibilidade aos potenciais locais e incentivando o fluxo de visitantes, principalmente internos, nos meses mais frios. A expectativa é que iniciativas como essa contribuam para fortalecer a economia local e valorizar as tradições culturais do Estado.

“O Governo do Estado se reúne com o empresariado e as entidades representativas do setor para promover o turismo em todo o Estado. Temos um potencial gigantesco em mãos, que é o turismo de inverno, que precisa ser comunicado em todo o País”, ressaltou Piana.

“No período de inverno, a demanda pelo turismo tende a ser menor que nas estações mais quentes, mas com planejamento, bons serviços e uma campanha efetiva de promoção, conseguimos colocar o Paraná no mapa nacional dentro desse segmento”, acrescentou.

Um potencial a ser aproveitado é a gastronomia. Uma das convidadas do evento é a chef Manu Buffara, que ministrou palestra sobre as possibilidades da gastronomia sazonal como um atrativo turístico, destacando a importância dos ingredientes regionais e da hospitalidade típica da estação.

Além disso, outros atrativos têm grande potencial para serem explorados, como ecoturismo, a cultura local e experiências rurais, refletindo a diversidade e riqueza turística do Estado. Destinos como Curitiba, a capital mais fria do Brasil, a Serra de São Luiz do Purunã, o Caminho do Vinho, a Colônia Witmarsum, a cidade de Prudentópolis e muitas outras atrações que podem estar no roteiro de quem gosta de curtir o frio.

O diretor executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) no Paraná, Luciano Bartolomeu, destaca como o charme da estação pode ser explorado para atrair visitantes ao Estado. “O inverno é uma estação muito charmosa, e o Paraná tem muito a oferecer em comparação a outros destinos. Além das belezas e do frio, temos excelentes estruturas para receber os turistas, lugares lindos para visitar, hotelaria com um preço muito bom e gastronomia diversificada”, disse.

“Este seminário é para juntar forças entre Estado, municípios e iniciativa privada para divulgar o Paraná como um destino competitivo nesse segmento e chamar as pessoas para visitarem nessa estação charmosa que é o inverno”, salientou Bartolomeu.

CAMPANHA NACIONAL– O Governo do Estado está com uma campanha publicitária sendo veiculada nacionalmente para promover o turismo de inverno no Paraná. São três vídeos que mostram atrativos como o Museu Oscar Niemeyer, grupos étnicos como a comunidade ucraniana de Prudentópolis, as Cataratas do Iguaçu, lavandário de Carambeí e as delícias gastronômicas da estação.

“A nossa campanha está com inserções nacionais para chamar os brasileiros a passarem o inverno no Paraná. Quando se fala na estação, já vem em mente o Sul do Brasil, porque o clima frio é um produto também”, destacou o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos. “O Paraná se coloca nesse cenário, mostrando aquilo que temos de potencial. Essa mídia dá muito resultado, e somando com nossa estrutura de qualidade, a segurança do Estado, as belezas e atrativos, o turismo de inverno só tende a crescer aqui.”

Além disso, a página do Viaje Paraná, iniciativa da Secretaria de Estado do Turismo, conta com um link que destaca os atrativos do Estado para a estação: www.viajeparana.com/InvernonoParana

PROGRAMAÇÃO– Representantes de diversas cidades paranaenses foram convidados a mostrar suas iniciativas e atrativos voltados ao turismo de inverno. A programação inclui painéis com apresentações das secretarias municipais de turismo, em que os municípios compartilham suas propostas e experiências.

O evento é promovido pela seccional do Paraná da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-PR), com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Turismo (SETU) e do Viaje Paraná, Fecomércio-PR e Sebrae/PR.

O seminário conta ainda com o apoio de entidades como o Convention Bureau de Curitiba, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Paraná (ABIH Paraná), a Associação Brasileira de Hotéis do Paraná (ABHP), a Associação Comercial do Paraná (ACP), a Associação Brasileira de Agências de Viagem do Paraná (ABAV-PR), a Rede Empresarial do Centro Histórico e o Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Curitiba (SEHA).

PRESENÇAS– Participaram do evento o presidente da Abrasel-PR, Luiz Fernando Menuci; o superintendente do Sebrae/PR, Vítor Tioqueta; e representantes de secretarias municipais do Turismo.