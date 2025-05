Turismo gastronômico integra principais tendências para 2025

O turismo gastronômico está em alta e deve se consolidar como uma das principais tendências de viagem para 2025. A busca por experiências culinárias autênticas e imersivas tem influenciado cada vez mais a escolha de destinos turísticos, como indica uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa).

O turismo com foco em gastronomia local e enoturismo está entre as principais tendências para 2025, ainda de acordo com o levantamento “Olhar Braztoa 2025”, compartilhado pelo portal Panrotas, com base em informações de operadoras associadas.

Rodrigo Rodrigues, diretor comercial da Schultz Operadora, destaca que a gastronomia se tornou um fator importante para os viajantes que buscam esse tipo de experiência. “Muitos viajantes escolhem destinos específicos para degustar pratos típicos, conhecer mercados locais e participar de experiências culinárias que vão além do simples ato de comer”, afirma.

Para Rodrigues, a gastronomia não apenas agrada o paladar, mas também fortalece a identidade cultural dos destinos. “Ao optar por restaurantes familiares, feiras e produtores regionais, os viajantes ajudam a preservar receitas autênticas e técnicas culinárias transmitidas por gerações”, explica.

“Essa valorização da culinária tradicional contribui para a sustentabilidade econômica local, incentivando pequenos negócios e promovendo ingredientes regionais”, destaca.

Além disso, na visão de Rodrigues, as redes sociais têm um papel fundamental na popularização de destinos gastronômicos. Fotos de pratos icônicos, vídeos de experiências em restaurantes renomados e avaliações de influenciadores despertam o interesse do público e inspiram novas viagens.

Experiências imersivas e autênticas

Rodrigues conta que o turista moderno busca vivências que vão além do convencional. “Workshops de culinária com chefs locais, visitas a fazendas, vinícolas e mercados típicos estão entre as experiências mais procuradas”, diz. “Essas atividades proporcionam uma conexão mais profunda com a cultura do destino e garantem memórias inesquecíveis”, considera.

Segundo Rodrigues, food tours e jantares harmonizados também estão ganhando popularidade. “Cada vez mais viajantes querem itinerários que incluam degustações, aulas de culinária e jantares temáticos”, ressalta. “Essas experiências não só enriquecem a viagem, mas também promovem uma interação genuína com a comunidade local”, articula.

Feiras e festivais gastronômicos

Feiras e festivais gastronômicos são outro atrativo que vem movimentando o turismo local, diz o diretor comercial da Schultz. Esses eventos atraem visitantes de diversas partes do mundo, impulsionando a economia e dando visibilidade a pequenos produtores e chefs.

Segundo dados do relatório The Trends in Travel – Unpack ’25, realizado pelas plataformas de reservas Expedia, Hoteis.com e Vrbo, o turismo gastronômico segue em ascensão e promete ser um dos grandes motivadores de viagens em 2025.

Schultz organiza grupos com roteiros gastronômicos

Para atender à crescente demanda por experiências gastronômicas, a Schultz Operadora desenvolveu roteiros exclusivos que combinam cultura, história e sabores. “Nossos pacotes incluem visitas a mercados tradicionais, degustações em vinícolas, participação em festivais e jantares temáticos”, explica Rodrigo.

Segundo ele, a empresa prioriza a autenticidade e a qualidade das experiências, visando garantir que os viajantes tenham contato com a essência gastronômica de cada destino.

Além disso, a Schultz tem investido em parcerias com chefs locais e produtores regionais. “Queremos que nossos clientes não apenas provem a comida, mas também entendam a cultura e a tradição por trás de cada prato”, complementa.

Para mais informações, basta acessar: https://www.schultz.com.br/