Ações de prevenção contra a gripe aviária continuam e quinta vistoria em 19 propriedades rurais com criação de aves é concluída

As ações de combate à gripe aviária não param em Montenegro. Nesta quinta-feira (29/5), as equipes do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) finalizaram a quinta vistoria em 19 propriedades rurais com criação de aves localizadas em um raio de três quilômetros do local onde o vírus foi identificado em 15 de maio.

As vistorias são de caráter preventivo e visam monitorar a sanidade das aves. A atividade, coordenada pela Seapi, segue o protocolo de vigilância estabelecido no Plano Nacional de Contingência para Influenza Aviária. No sábado (31/5), está prevista a terceira inspeção nas propriedades situadas em um raio de dez quilômetros em relação ao foco.

As quatro barreiras sanitárias implementadas na área seguem funcionando de forma ininterrupta, 24 horas por dia, com o objetivo de desinfectar cargas e de reforçar as orientações sobre os cuidados necessários para evitar a propagação da doença.

Medidas de biosseguridade

A Seapi também publicou uma nota técnica para reiterar a importância das medidas de biosseguridade nas granjas avícolas comerciais. A coordenadora do Programa Estadual de Sanidade Avícola da pasta, Ananda Kowalski, enfatiza que a adoção das medidas é uma responsabilidade de toda a cadeia produtiva, além de ser uma exigência legal.

“A ocorrência de mortalidade igual ou superior a 10% das aves alojadas, em um período de até 72 horas, assim como o surgimento de sinais respiratórios, neurológicos ou digestivos, deve ser imediatamente notificada”, reforçou Ananda.

Sobre a gripe aviária

A influenza aviária, ou gripe aviária, é uma doença viral que afeta principalmente aves, mas que também pode infectar mamíferos, inclusive o ser humano. A transmissão ocorre pelo contato com aves doentes e por meio da água e de materiais contaminados.

O Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul reforça que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou adquiridos em pontos de venda é seguro, já que a doença não é transmitida por meio do consumo. Assim, não há qualquer restrição nesse sentido.

Todas as suspeitas da doença – sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves – devem ser notificadas imediatamente à Seapi, por meio da Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária, pelo sistema e-Sisbravet ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

Balanço até quinta-feira (29/5)

Barreiras sanitárias

Quatro barreiras

Área de foco (três quilômetros): um bloqueio e duas barreiras sanitárias

Área de vigilância (dez quilômetros): uma barreira sanitária

4.129 veículos abordados e desinfetados (acumulado)

Propriedades visitadas

Área de foco (três quilômetros): 19 propriedades de subsistência (conclusão do quinto ciclo)

Área de vigilância (dez quilômetros): 255 propriedades no segundo ciclo

Equipes envolvidas

Servidores da Seapi: 34 (entre fiscais estaduais agropecuários, técnicos agrícolas, ente outros)

Servidores do Mapa: três

Servidores da Prefeitura de Montenegro: cinco

Servidores da Brigada Militar: 30