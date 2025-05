Agroindústria de Guarapuava conquista certificação do Susaf e expande negócios

A Casa de Carnes Paganini, de Guarapuava, no Sudoeste do Estado, é a mais nova agroindústria a conquistar a certificação do Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte (Susaf-PR).

O certificado atesta que a agroindústria atende aos padrões sanitários exigidos pelo Serviço de Inspeção Municipal (SIM), o que permite a comercialização dos seus produtos em todo o território paranaense.

O selo foi entregue nesta quinta-feira (29), em cerimônia no Paço Municipal, com a presença do diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Otamir Cesar Martins; da chefe do Departamento de Produtos de Origem Animal e Vegetal da Adapar (DPAV), Mariza Koloda Henning, além de lideranças municipais.

Segundo Otamir Martins, a certificação comprova a qualidade sanitária dos produtos e amplia as oportunidades comerciais. “O credenciamento atesta que a agroindústria pode vender para todo o Estado, com qualidade reconhecida pela Adapar. A Casa de Carnes Paganini está de parabéns por buscar essa ampliação de mercado com responsabilidade sanitária”, disse o diretor-presidente.

AGROINDÚSTRIA– Agora credenciada pelo Susaf-PR, a Casa de Carnes Paganini atua desde 1994 na Vila Bela. A partir de 2002, o açougue expandiu suas atividades e passou a produzir embutidos, mantendo viva uma tradição familiar que vem sendo aprimorada ao longo dos anos.

Ana Carolina Drobrychtop, filha da proprietária Ivete Maria Paganini e responsável pelo controle de qualidade da agroindústria, afirma que a certificação chega em um momento estratégico para o crescimento do negócio. “O Susaf-PR é muito bem-vindo para nós. Outros municípios e agroindústrias que já possuem o selo vendem na nossa região e, agora, com essa conquista, conseguiremos igualar a concorrência e ampliar as vendas para outros municípios”, disse Ana, que atualmente cursa Engenharia de Alimentos para se aperfeiçoar ainda mais no negócio da família.

“Podemos aumentar nosso volume de vendas e nossos lucros. O Susaf-PR é fundamental nesse processo”, acrescentou.

SISTEMA– O Susaf-PR é um programa do Governo do Estado criado em 2013 e regulamentado em 2020. A adesão é feita por municípios ou consórcios intermunicipais que comprovem a excelência do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), tornando-o apto a ser equiparado ao serviço estadual.

Atualmente, o sistema conta com 121 estabelecimentos certificados, distribuídos em 184 municípios paranaenses, considerando consórcios e municípios de forma individual.

A certificação permite que agroindústrias indicadas e aprovadas comercializem seus produtos em todo o Paraná, com foco especial nas unidades familiares e de pequeno porte. Ao aderirem ao sistema, as empresas assumem o compromisso de manter rigorosos padrões de produção e higiene, garantindo a segurança dos alimentos e a confiança dos consumidores. A fiscalização contínua fica a cargo do poder público municipal.