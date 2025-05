Estado moderniza Banco de Alimentos da Ceasa Cascavel e anuncia revitalização da unidade

O governador em exercício Darci Piana entregou nesta quinta-feira (29) o novo Banco de Alimentos Comida Boa da Central de Abastecimento (Ceasa) de Cascavel, no Oeste do Paraná. A obra, que teve investimento de R$ 1,2 milhão, entre estrutura e equipamentos, modernizou a cozinha industrial da unidade, permitindo que os alimentos doados pelos permissionários possam ser processados, evitando o desperdício e fortalecendo a segurança alimentar no Estado.

Além disso, foi assinada a liberação para novas obras de modernização no local. Com um aporte de R$ 4,7 milhões, o Estado vai fazer uma nova pavimentação asfáltica na Ceasa de Cascavel, trocar o cercamento e construir um revestimento em alvenaria na sede da central. O objetivo é revitalizar o espaço, deixando-o mais bonito com a execução de uma arte em grafite, contando a história do órgão e a relação com os alimentos.

“A Ceasa Paraná é a melhor do País, exemplo não só para outros estados, mas para o mundo. O Comida Boa é um programa fantástico, pois além de evitar o acúmulo de comida, evitando problemas ambientais com o descarte inadequado de alimentos em condições de consumo, alimenta a nossa população mais vulnerável, contribuindo com a segurança alimentar”, afirmou Piana.

“Agora, após uma avaliação, eles vão poder processar os alimentos que sobram e congelar para serem entregues às instituições, entidades e a população de um modo geral. É mais um trabalho que o Governo do Estado tem feito, ajudando as Ceasas do Paraná com essa estrutura, mas principalmente a população, com esses alimentos indo para a mesa daqueles que mais precisam”, acrescentou.

As modernizações fortalecem o programa Banco de Alimentos Comida Boa e tornam a Ceasa mais funcional para os permissionários que usam o local para comercializar hortifrutigranjeiros.

“Ter uma ideia já é uma coisa muito boa. Colocar no papel é sensacional, mas tirar do papel é extraordinário, e o Banco de Alimentos foi essa ideia maravilhosa que se transformou em realidade no Paraná. Hoje são quase R$ 6 milhões de investimento na Ceasa de Cascavel, entre a entrega do espaço e revitalização do entorno, ampliando ainda mais a qualidade do trabalho desenvolvido aqui”, destacou o secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Márcio Nunes.

“É o Governo do Paraná demonstrando que é o supermercado do mundo, produzindo com qualidade, mas também se preocupando com a sustentabilidade e com as pessoas. É uma demonstração muito clara de um produto que seria descartado, prejudicando o meio ambiente, mesmo com muita qualidade, e que agora será aproveitado, evitando o desperdício”, finalizou o secretário.

NOVIDADE– O novo Banco de Alimentos de Cascavel atende todos os meses 32 mil pessoas de cerca de 60 entidades assistenciais, como hospitais, escolas e orfanatos. Em média, os permissionários e agricultores do Ceasa de Cascavel doam 40 toneladas de alimentos todos os meses.

O espaço tem 420 metros quadrados, com uma cozinha industrial totalmente equipada para processar alimentos, transformando frutas, legumes e verduras em sopas, caldos e sucos para serem distribuídos para as entidades parceiras. As obras também readequaram o espaço para atender todas as normas sanitárias vigentes e dar mais conforto aos trabalhadores.

A nova estrutura foi equipada com fogão industrial, mesas para separação e esterilização dos alimentos, trituradores, seladoras a vácuo e de potes e freezers. São cinco salas que foram projetadas para que os alimentos passem por um fluxo eficiente ao longo do processamento, primeiro pela separação, depois higienização, corte, embalagem e congelamento.

“Agora, com esta reforma, poderemos processar os alimentos nesta unidade. Isso dá mais longevidade ao que é doado pelos permissionários. Com a nova estrutura, nossa meta é processar cerca de 30% destes alimentos”, disse o diretor-presidente da Ceasa Paraná, Éder Bublitz. “A Ceasa desperdiçava muito, mas muito alimento mesmo. Em 2024, deixamos de desperdiçar 7,5 mil toneladas de alimentos que foram para a mesa de quem mais precisa.”