Viajantes + Seguras: Estado promove troca de experiências entre participantes do projeto

O Governo do Estado promoveu nesta quarta-feira (28) um encontro online sobre o projeto “Viajantes + Seguras”. A iniciativa estadual tem como foco a inclusão e segurança do público feminino em toda a cadeia produtiva do turismo no Paraná, abrangendo tanto as mulheres que viajam sozinhas quanto às trabalhadoras do setor.

O encontro, com participação das secretarias da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) e a do Turismo (Setu), junto do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/PR), reuniu cerca de 60 pessoas, entre representantes das pastas, parceiros, embaixadoras da iniciativa e empreendedores que fazem parte do projeto em um momento de sensibilização e troca de experiências, além de orientar sobre novas adesões.

Desde o lançamento e início das inscrições, em novembro de 2024, mais de 120 prestadores de serviços, atrativos e destinos já aderiram à iniciativa.

Por meio do Viajantes + Seguras, os participantes se comprometem a seguir normas de um código de conduta, adotando processos internos que permitam a qualquer pessoa relatar, de maneira segura, situações de violência de gênero, além de orientar funcionários sobre protocolos de atendimento às vítimas durante a atividade turística. Quem adere ao projeto recebe um selo de identificação, uma forma de mostrar ao público feminino que tais locais se comprometem com sua segurança.

"Essa iniciativa reflete o compromisso com a segurança e o acolhimento das mulheres que viajam sozinhas pelo Estado. Queremos que a mulher se sinta segura e respeitada em todos os ambientes. O código de conduta vem sendo um passo fundamental para transformar a experiência de turismo no Paraná”, afirmou a secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte.

Anna Vargas, coordenadora de Gestão e Sustentabilidade da Setu-PR, disse que reunir participantes e pessoas que já aderiram à iniciativa empodera e ajuda a mostrar, na prática, os resultados benéficos que a iniciativa tem alcançado. “Estamos falando de um projeto cujo foco é trabalhar com o turismo responsável e inclusivo, para que o público feminino possa desfrutar completamente de suas viagens. Queremos ambientes seguros e de acolhimento às mulheres”.

POLÍTICAS PARA MULHERES– Um levantamento do Booking (2021) revelou que 39% das viajantes brasileiras planejavam fazer viagens sozinhas nos próximos anos, o que mostra a importância de políticas de atenção e segurança voltadas ao público feminino.

Esses e outros dados foram apresentados pela Semipi no encontro online, que trouxe ainda o cenário de que 64% dos viajantes no mundo são mulheres (levantamento de 2023) – seja em família, casal, grupos de mulheres ou sozinhas; e que houve um aumento de 230% no número de empresas de viagens direcionadas ao público feminino nos últimos anos.

Patricia Albanez, coordenadora estadual de Turismo do Sebrae/PR, apresentou o curso da instituição “Trilhas do Conhecimento” para a qualificação das equipes de profissionais das empresas interessadas em obter o selo. “Os objetivos do programa são fomentar ambientes acolhedores, qualificar os profissionais, reconhecer com um selo e promover empresas com boas práticas. É um processo simples, de fácil acesso e muito importante para esta pauta fundamental para a sociedade”, afirmou.

FORÇA FEMININA NO TURISMO– No encontro, a Secretaria do Turismo (Setu-PR) mostrou dados da Organização Mundial do Turismo (OMT) que revelam que as mulheres são mais da metade da força de trabalho do setor no mundo, ocupando 54% das funções.

A reunião também destacou a importância feminina na composição de roteiros, responsáveis, muitas vezes, pela escolha dos destinos e da tomada de decisões importantes, como a duração da hospedagem e os atrativos a serem visitados pela família, por exemplo. Outros dados são da Operadora CVC, que mostram que cerca de 30% do público que compra pacotes de viagens, na empresa e filiados, são mulheres viajando sozinhas.

Maria Carolina Gonçalves é guia de turismo e condutora do Conexão Mulheres na Natureza, que oferece experiências turísticas exclusivas ao público feminino no Litoral do Paraná. Ela participou do encontro e relatou o impacto que o projeto estadual teve nos roteiros.

“Os meus colaboradores entenderam os protocolos, dando mais atenção às clientes. Muitas mulheres nos visitaram em grupo e, depois de fazer o roteiro e verem o selo Viajantes + Seguras, decidiram voltar sozinhas outras vezes”, contou.

HISTÓRICO– A Resolução Conjunta (nº01/2024) entre as pastas estaduais instituiu o código de conduta direcionado ao trade do turismo. Voluntário e gratuito, o projeto abrange diversas categorias de empresas ligadas ao turismo, como meios de hospedagem (hotéis, pousadas, hostels e afins); alimentação (restaurantes, bares, cafeterias); eventos e entretenimento (espaços para shows, eventos culturais, entre outros); guias de turismo e agências especializadas; transportes turísticos; e demais serviços relacionados ao setor. Saiba mais clicando AQUI .