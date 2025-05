Estado apresenta destinos, serviços e atrativos no Fórum de Turismo 60+, em SP

O Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo estadual –, participou da 3ª edição do Fórum de Turismo 60+, em São Paulo (SP). No evento, voltado para agências de viagens e operadoras que tem como foco o público acima de 60 anos, o Estado promoveu destinos, produtos e serviços turísticos paranaenses que se enquadram no perfil e nas tendências de viagens desse público.

A programação aconteceu segunda-feira (26) e reuniu cerca de 800 especialistas, empresas e agentes de viagens, que tiveram contato com palestras, networking e oportunidades de mercado. O Fórum é o único do Brasil dedicado exclusivamente ao turismo da longevidade, apresentando as transformações demográficas, destinos tendências e formas de adaptar a marca a esse perfil de viajante.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), até 2030 haverá mais idosos do que crianças no Brasil, com mais de 41 milhões de brasileiros – um quarto da população – na faixa etária de 60 anos ou mais. Além disso, conforme dados do Instituto Locomotiva, esse público movimenta cerca de R$ 2 trilhões por ano na economia brasileira, sendo o turismo uma das áreas mais visadas para investimento.

“O público 60+ é aquele que já contribuiu uma vida inteira e agora, com tempo livre, busca viver com qualidade e conhecendo novos lugares e destinos. Então, é importante a participação do Viaje Paraná neste evento para mostrar que o Estado está preparado para proporcionar experiências incríveis aos 60+ que querem desfrutar de boas viagens e lembranças”, disse o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes.

O presidente ressaltou, ainda, que esse é um público que pode, também, viajar fora da alta temporada, ativando ainda mais a economia dos municípios paranaenses em todos os meses do ano. “Não podemos esquecer que o turismo é feito pela iniciativa privada, então foi muito bom ver outras empresas paranaenses no evento, como os Hotéis Mabu, a Schultz Operadora e o Jurema Águas Quentes”, complementou.

OPÇÕES QUALIFICADAS – Esse é o terceiro ano que o complexo paranaense de resorts, Jurema Águas Quentes, marca presença no evento. O atrativo, localizado no município de Iretama (Centro do Paraná), aproximadamente 400 quilômetros de Curitiba, se destaca no acolhimento e na geração de experiências únicas para hóspedes 60+.

“Para esse público, viajar é sinônimo de qualidade de vida, relaxamento e diversão. O evento pautou essas necessidades e aspirações da melhor idade, que costuma viajar fora de feriados e finais de semana, e que busca muitas vezes esse contato com a natureza. Para nós, é muito bom ter contato com outros profissionais que estão buscando atrativos para comercializar ao público 60+, porque temos programações especiais e preparadas, que atendem a essas demandas”, disse Ricardo Dias, diretor de Vendas e Marketing de Jurema Águas Quentes.

O atrativo paranaense conta com dois resorts – o Lagos de Jurema Termas Resort e o Jardins de Jurema Convention & Termas Resort. Segundo o empreendimento, as opções para relaxamento já caíram no gosto desse público, com aumento de 16% em hóspedes com mais de 60 anos entre 2023 e 2024.