Paraná tem aumento de 27,5% nas atividades registradas no Cadastur em 2025

O Paraná apresentou crescimento no número de atividades registradas no Cadastur, sistema do Ministério do Turismo que regulamenta prestadores de serviços turísticos brasileiros. De janeiro de 2024 a abril deste ano o Estado teve um crescimento de 27,5%, passando de 9.974 para 12.720 prestadores de serviços estaduais registrados na plataforma.

Uma empresa registrada no Cadastur consta na base de dados do Ministério do Turismo e de representantes estaduais do setor, tendo autorização para desempenhar suas atividades e transmitindo mais credibilidade aos turistas quando buscam a contratação de um serviço.

No Paraná houve crescimento em 15 modalidades de atuação na área: agência de turismo; restaurante; cafeteria, bar e similares; transportadora turística; meio de hospedagem; organizadora de eventos; prestador especializado em segmentos turísticos; prestador de serviços de infraestrutura de apoio a eventos e guia de turismo MEI (Microempreendedor Individual).

Também estão entre as modalidades que apresentaram crescimento acampamento turístico; casa de espetáculos & equipamentos de animação turística; empreendimento de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva; centro de convenções; empreendimento de entretenimento e lazer e parque aquático; parque temático; e guia de turismo (pessoa física).

Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo, afirma que os registros positivos no Cadastur refletem o crescimento do setor como um todo. “No acumulado deste ano, a Pesquisa Mensal de Serviços, divulgada pelo IBGE, mostrou que o turismo do Estado teve o sexto maior aumento do Brasil, com 7,5%, acima da média nacional. O Cadastur também reflete isso, com mais prestadores de serviços surgindo e se registrando, para suprir uma demanda em alta no setor”, afirmou.

O secretário também lembrou que o Paraná foi o terceiro maior portão de entrada de turistas internacionais em 2024, com mais de 912 mil turistas estrangeiros chegando ao Estado. Além disso, mais de 426 mil viajantes vindos de fora do Brasil foram recepcionados no Paraná no primeiro trimestre deste ano e mais de 104 mil apenas em abril.

CRESCIMENTOS– Dentre as categorias, a liderança em crescimento percentual ficou com o segmento de empreendimentos de entretenimento e lazer e parques aquáticos, que teve 60,8% de aumento desde o começo de 2024 até abril deste ano, passando de 23 para 37 registros no Cadastur. No mesmo acumulado de um ano e quatro meses, outro destaque foi a alta de registros de casa de espetáculos & equipamentos de animação turística, com variação positiva de 43,2% (de 37 para 53).

Outros segmentos também apresentaram crescimento significativo. É o caso de agências de turismo, com um aumento de 41,4%, passando de 2.480 para 3.508 registros; organizadora de eventos, que registrou 40,6% de aumento no período (de 534 para 751), acampamento turístico, com 34,6% (de 52 para 70), centro de convenções, com 33,3% (30 e 40), transportadora turística, com 28,8% (1.422 para 1.832); e guia de turismo MEI - Microempreendedor Individual, com aumento de 31,9% (de 144 para 190), e pessoa física, que registrou aumento de 18% (2.019 para 2.384).

IMPORTÂNCIA– Ariane Schreiner renovou recentemente seu registro no Cadastur, cujo primeiro cadastro data de 2008. Segundo a profissional, que é Guia de Turismo Pessoa Física e tem uma agência na categoria Microempreendedor Individual (MEI), a ferramenta tem impacto na captação de clientes.

“Já fui contratada várias vezes por pessoas que procuravam profissionais que tem Cadastur, porque encontravam meu contato na base de dados. Enquanto guia, também já atendi muitos grupos que só chegaram até mim por conta da ferramenta, porque levam a segurança e qualidade do serviço a sério. O Cadastur é muito importante na vida do profissional de turismo, sobretudo os autônomos”, contou.

CADASTUR– Opcional para algumas empresas e profissionais, como restaurantes e locadoras de veículos, o registro no Cadastur é obrigatório para acampamentos, parques temáticos, agências de turismo, guias de turismo, organizadoras de eventos, meios de hospedagem e transportadoras turísticas.

O cadastro atualizado também dá acesso a benefícios junto ao governo federal, como financiamentos em bancos oficiais, possibilidade de participação em feiras, eventos e programas de qualificação de mão de obra. Para simplificar o acesso aos benefícios do registro no Cadastur, a Secretaria do Turismo do Paraná elaborou uma aba informativa em site com todos os requisitos e orientações necessárias para empreendedores e profissionais do setor. Acesse AQUI .