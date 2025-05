Acaba hoje prazo para validação de informações das inscrições do Fies

O prazo para que candidato convocado na lista de espera das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2025 comprove as informações declaradas no ato da inscrição termina nesta segunda-feira (26).

A convocação dos candidatos pré-selecionados pela lista de espera ocorreu entre 14 e 22 de maio, no Portal Acesso Único do Fies .

O pré-selecionado deve entrar em contato com a instituição de ensino superior onde possui matrícula ativa no curso superior neste primeiro semestre de 2025, no horário de atendimento da instituição.

Na faculdade, a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento do Fies (CPSA) é a responsável pela análise da documentação.

A entrega dos documentos poder ser no formato físico ou digital.

O candidato deve, ainda, ter condição de atingir a frequência mínima exigida para este semestre, no curso onde está matriculado.

Próximos passos

Após a aprovação da inscrição pela comissão permanente, os candidatos terão dez dias para validar suas informações em um agente financeiro, que é o banco responsável por operar o Fies, por exemplo, a Caixa Econômica Federal.

Estes estudantes devem fazer a entrega física ou digital da documentação exigida e especificada no edital do Fies 2025. Entre os documentos relacionados estão comprovantes da identidade, renda familiar per capita, escolaridade, entre outros dados.

Caso a comissão identifique inconsistências entre as informações, poderá exigir nova apresentação de documentação para comprovar a renda familiar.

O banco vai checar se os documentos apresentados correspondem aos dados informados no sistema do Fies.

Para mais informações, o candidato pode acessar o Portal Acesso Único do Fies e conferir se foi pré-selecionado.

Fies

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação (MEC) que concede financiamento a estudantes em cursos superiores não gratuitos.

As instituições de ensino superior privadas que participam do programa devem ter avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).