Viaje Paraná capacita 450 agentes em convenção de turismo em Foz do Iguaçu

O Viaje Paraná, órgão do Governo do Estado que atua na promoção comercial do turismo, capacita nesta segunda-feira (26) mais 450 agentes de viagens, fornecedores e profissionais durante a convenção da Operadora Cativa, em Foz do Iguaçu (Oeste). No encontro, são apresentados aos participantes o potencial de mercado paranaense e as tendências do turismo estadual.

A convenção é um momento em que os profissionais que atuam na ponta com as vendas de pacotes turísticos conhecem in loco o que o Estado tem a oferecer. Essa é a quinta grande convenção realizada no Estado em 2025. A programação faz parte de um pacote de dez convenções que o Paraná atraiu ao Estado de maneira inédita neste ano.

O evento teve início na noite deste domingo (25) e segue com visitas técnicas, palestras e atividades até terça-feira (27). Na abertura, o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, ressaltou que o Estado tem investido muito no setor de turismo e que o Paraná está de portas abertas aos turistas e aos agentes de viagens.

“O Paraná é um dos poucos Estados que conseguiu atrair dez Convenções num único ano. É preciso aproveitar a capacitação e essa experiência, porque a Convenção da Operadora Cativa simboliza um momento diferente para o setor paranaense. Estamos proporcionando uma imersão sobre o município de Foz do Iguaçu e sobre o Estado como um todo, impactando os responsáveis por vender o Paraná aos turistas”, disse Cortes.

A escolha de Foz do Iguaçu como cidade sede do evento foi baseada em estrutura, conectividade e potencial para acolher encontros de grande porte, uma vez que estão reunidos agentes de viagens de mais de 20 estados brasileiros, além de representantes da Argentina. “O impacto que essa programação gera é enorme, porque reunimos profissionais que comercializam o destino e mostram na ponta, aos turistas e clientes, o potencial, os atrativos e as experiências de Foz do Iguaçu e do Paraná”, disse Marcelo Adams, CEO da Operadora Cativa.

IMPACTO IN LOCO– Trazer grandes Convenções de operadoras ao Paraná faz parte dos planos de ação do Governo do Estado. Ao oportunizar que os agentes de viagens conheçam presencialmente destinos paranaenses, as ações ajudam a alavancar as vendas de pacotes ao Estado nas agências, nacionais e internacionais.

“Estamos satisfeitos com essa parceria, projetando muitas ações em conjunto para o futuro. Esperamos que esses agentes fiquem ainda mais próximos do que o destino Paraná pode oferecer para eles, em termos de venda de pacotes turísticos”, afirmou Hélio Mariano, gerente de Relacionamento e Novos Negócios da Cativa.

No primeiro dia de imersão pelo Paraná, os profissionais que atuam na Cativa visitaram o Museu de Cera, no Complexo Dreams, e acompanharam o Motor Show – um museu de motos clássicas e bar temático. Outras visitas técnicas serão realizadas em atrativos de Foz do Iguaçu.

Quem também participa e prestigia o evento é o secretário de Turismo de Porto Seguro, na Bahia, Guto Jones. Ele já visitou o Paraná duas vezes neste ano, participando de outras grandes convenções. Dessa vez, viajou mais de 2,3 mil quilômetros para acompanhar a programação especial da Cativa, que já teve edições na cidade baiana anteriormente.

“Nós, gestores do turismo, precisamos entender a importância que é levar um evento desse porte às cidades, porque trazemos o agente de viagem para conhecer o que ele vai vender e impactamos a economia, gerando receita e criando empregos. É fundamental a gestão pública participar disso, se aproximando de quem efetivamente comercializa o turismo no Brasil”, disse.

BALANÇO– O Paraná deve receber mais de 5,3 mil agentes do setor em um total de 10 Convenções (cinco delas já realizadas). Somando as grandes Convenções com as capacitações em outros eventos ao redor do Brasil, o Estado atinge a marca de mais de 13,5 mil agentes de viagens, empresários e profissionais do turismo capacitados pelo Viaje Paraná desde janeiro de 2024. Saiba mais AQUI .