Santa Catarina descarta mais duas suspeitas de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade

Florianópolis, 26 de maio de 2025 – O Governo do Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (SAR) e da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), informa que análises laboratoriais realizadas pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) descartaram a presença de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) nos casos investigados nos municípios de Tigrinhos e Concórdia, envolvendo aves de subsistência – fundo de quintal.

Além disso, o Mapa emitiu o laudo final referente à granja comercial no município de Ipumirim. Os resultados não indicaram a presença de nenhuma doença relacionada a Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves, reafirmando o laudo anterior, que já havia descartado a ocorrência de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade. São várias as síndromes respiratórias e nervosas em aves e os laudos mostraram não ter sido nem IAAP, nem qualquer outra síndrome respiratória e nervosa, o que causou a mortalidade no aviário de Ipumirim.

As ações de vigilância sanitária seguem de forma contínua em todo o território catarinense. Em Santa Catarina, esse trabalho é executado pela Cidasc, como parte da rotina do Serviço Veterinário Oficial.

Foto: Reprodução/Secom SC

É importante destacar que, diante do alerta máximo vigente para prevenção de doenças aviárias, é natural o aumento nas notificações de suspeitas, o que demonstra que a população está atenta e contribuindo para a manutenção do status sanitário do estado — referência nacional e internacional em defesa agropecuária.

Casos suspeitos devem ser informados por meio do e-Sisbravet: bit.ly/notificarcidasc ou bit.ly/SISBRAVET , ou ainda, diretamente em um escritório local da Cidasc, contatos disponíveis no site cidasc.sc.gov.br/estrutura-organizacional ou pelo telefone 0800 643 9300, permitindo atuação rápida e eficaz das equipes de defesa sanitária animal.

Neste momento, SC não tem nenhum caso suspeito de IAAP em seu território. A colaboração de todos continua sendo essencial para que Santa Catarina siga protegida e forte na defesa da saúde animal.