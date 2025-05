Epagri celebra Dia Mundial do Leite com evento em Chapecó na próxima quarta-feira

A Epagri promove no dia 28 de maio o V Fórum Oeste Catarinense do Leite (Focaleite). O evento ocorre das 8h30 às 17h, no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagri (Cepaf), em comemoração ao Dia Mundial do Leite. Na oportunidade, serão discutidos os principais desafios do setor produtivo na região.

A mesorregião do Oeste de Santa Catarina está entre as três maiores produtoras de leite do país. Deste modo, o desenvolvimento da cadeia produtiva e a capacitação de extensionistas rurais e de produtores é fundamental para a obtenção de bons resultados de produtividade e qualidade. O objetivo do evento é realizar a troca de experiências entre produtores, estudantes e profissionais da pecuária leiteira, e apresentar perspectivas para o setor.

Pela manhã, será realizada a reunião do Conselho Paritário Produtores/Indústrias do Leite (Conseleite). A partir das 13h30 serão promovidas discussões sobre a realidade e os desafios do setor lácteo no Oeste catarinense sob a perspectiva das indústrias. Na sequência, o professor da Udesc, André Thaler Neto, abordará os Efeitos do estresse térmico sobre a composição físico-química do leite.

O evento, promovido pela Epagri/Cepaf, é gratuito, com emissão de certificados aos participantes. As inscrições serão realizadas no local. Confira a programação completa do V Focaleite e participe.

Serviço

O quê: V Fórum Oeste Catarinense do Leite (Focaleite)

Quando: Quarta-feira, 28 de maio, das 8:30h às 17h

Onde: em Chapecó, no Centro de Pesquisa para Agricultura Familiar da Epagri (Epagri/Cepaf). Serv. Ferdinando Tusset, S/N, bairro São Cristóvão

