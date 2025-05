Estradas rurais: Estado entrega 62 retroescavadeiras para obras nos municípios

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab), entregou, nesta sexta-feira (23), 62 retroescavadeiras a serem usadas prioritariamente na melhoria de trafegabilidade em estradas rurais de dezenas de municípios do Estado. A entrega aconteceu em Ponta Grossa, Londrina e Cascavel, núcleos regionais que abrangem os municípios beneficiados. O investimento de R$ 20,296 milhões é fruto de emendas parlamentares por meio de convênios firmados com o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Seab entre 2019 e 2020.

O secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Marcio Nunes, destacou a importância da parceria entre Governo do Estado e bancada federal para efetivar a entrega. “Essas máquinas são nossas e da bancada federal. Foram investimentos nossos e deles, pois a cada R$ 1 que eles colocam no recurso, o Governo do Estado colocou mais R$ 1 e dobramos o valor, então é uma sociedade nossa, uma grande parceria”, disse.

Rildo Leonardi, prefeito de Tibagi, representando os municípios que receberam maquinários em Ponta Grossa, falou da importância dos maquinários. “Essas máquinas vêm no momento bom para que possamos atender as deficiências climáticas, as dificuldades, falta de água, de abastecimento rural, e podem ter certeza que nós faremos um grande trabalho”. Leonardi também expressou a gratidão pelo apoio oferecido aos municípios paranaenses. “Em nome de todos os prefeitos, vereadores e secretários, quero agradecer ao pessoal do Estado do Paraná e da bancada federal, por todo empenho em ajudar os pequenos e os grandes municípios do Estado” afirmou.

PONTA GROSSA –A entrega em Ponta Grossa aconteceu pela manhã no Polo Regional de Pesquisa do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), onde foram entregues maquinários para os municípios de Antônio Olinto, Campina do Simão, Campo Largo, Cerro Azul, Goioxim, Itambaracá, Jundiaí do Sul, Laranjeiras do Sul, Mandirituba, Mallet, Morretes, Nova Esperança, Quitandinha, Rebouças, Reserva, Rio Negro, São Jorge D’Oeste, Teixeira Soares, Tibagi, União da Vitória e Wenceslau Braz.

CASCAVEL –Em Cascavel, a entrega aconteceu logo em seguida, no Departamento de Estradas de Rodagem – DER, onde foram entregues maquinários para 12 municípios: Bela Vista do Paraíso, Cantagalo, Bom Sucesso, Guaíra, Reserva do Iguaçu, Salgado Filho, Santo Antônio do Sudoeste, Guaraniaçu, Francisco Beltrão, Itaipulândia, Virmond e Terra Boa.

As retroescavadeiras têm diversas funcionalidades no reparo de estradas rurais. “É uma máquina que salva a vida do município. Essa máquina dentro do município cata entulho, abre valeta, é uma máquina multiuso, versatilíssima” afirmou o secretário Marcio Nunes.

LONDRINA – Em Londrina, as retroescavadeiras foram entregues na sede do IDR-Paraná de Londrina para os municípios de Altônia, Cafezal do Sul, Campo Magro, Cidade Gaúcha, Congonhinhas, Cruzeiro do Oeste, Diamante D’Oeste, Engenheiro Beltrão, Figueira, Flórida, Floresta, Guaraniaçu, Ibaiti, Icaraíma, Laranjal, Lupionópolis, Mandaguaçu, Marialva, Palotina, Pinhalão, Querência do Norte, São Carlos do Ivaí, São Manoel do Paraná, Sarandi, São Tomé e Uniflor.

Representando os municípios da região, o prefeito de Diamante D’Oeste, Amarildo Rigolin, agradeceu o apoio recebido: “Para um município pequeno como o nosso, uma retroescavadeira nova faz uma diferença enorme. A gente luta diariamente para manter as estradas e atender os agricultores. Essa entrega nos dá fôlego”, disse.

Em Londrina, Márcio Nunes reforçou como os equipamentos são fundamentais para a infraestrutura rural. “É uma forma de devolver ao contribuinte o que ele paga em imposto. Essas máquinas vão melhorar as estradas rurais, dar suporte à produção agrícola e beneficiar diretamente quem vive no campo”, afirmou.