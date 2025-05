Governo reprova três marcas de café por serem impróprias para consumo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) desclassificou três marcas de café torrado para consumo humano. A medida foi tomada após análises em laboratório apontarem impurezas e presença de micotoxinas e matérias estranhas nos produtos em níveis superiores aos permitidos pela legislação. As marcas reprovadas são: Melissa, Pingo Preto e Oficial .

"Tais elementos indicam que os produtos não atendem aos requisitos de identidade e qualidade previstos para o café torrado, motivo pelo qual foram desclassificados", diz nota da pasta.

São consideradas matérias estranhas no café: grãos ou sementes de outras espécies vegetais, areia, pedras ou torrões . Já as impurezas são elementos da lavoura, como cascas e paus .

De acordo com o Mapa, as empresas foram notificadas das irregularidades detectadas e foi determinado o recolhimento dos produtos impróprios . Os lotes reprovados foram Melissa (0125A), Pingo Preto (12025) e Oficial (263) .



O Ministério orienta que consumidores que tenham adquirido os produtos listados deixem de consumi-los imediatamente . O consumidor pode solicitar a substituição do produto .

Se os produtos ainda estiveram a venda , o Mapa pede que seja comunicada a ocorrência pelo canal oficial Fala.BR , com o nome e endereço do estabelecimento onde foi o produto é comercializado.