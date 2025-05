Com jogos didáticos, Estado participa da Feira de Cursos e Profissões da UFPR

A Secretaria do Turismo do Estado participa da Feira de Cursos e Profissões – Universo UFPR 2025, da Universidade Federal do Paraná, que ocupa o espaço da Expo Barigui, em Curitiba. Por meio de jogos didáticos, com temáticas relacionadas a atrativos, símbolos e pontos turísticos paranaenses, o objetivo é mostrar os maiores potenciais turísticos do Estado e incentivar o interesse por uma graduação na área.

Com início na quinta-feira (22), a feira de cursos segue até este domingo (25). Os jogos estão acessíveis no estande do curso de Bacharelado em Turismo, ofertado pela universidade desde 1977 – com primeira turma iniciada em 1978. Eles foram cedidos pela Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR) ao Departamento de Turismo da UFPR.

Estão disponíveis: quebra-cabeças temáticos com símbolos do Paraná, como a Capivara e a Gralha-Azul; jogo da memória com elementos do patrimônio cultural e natural do Estado; jogo “Quem Sou Eu?”, voltado à identificação de elementos do turismo paranaense; e dominó temático, relacionado a símbolos turísticos, naturais e culturais do Paraná.

“Com a iniciativa, impactamos jovens que estão em um momento importante de suas vidas. Ao mostrar a quantidade de belezas que o Estado possui e o quanto o Paraná tem crescido com o turismo nos últimos anos, nós incentivamos pessoas a atuarem nessa área”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo. “É uma grande responsabilidade, mas também é muito gratificante, porque são esses profissionais qualificados que vão conduzir e fomentar o setor no futuro”, acrescentou.

FEIRA E FLUXO– A “Universo UFPR” é o maior evento de extensão universitária da Universidade Federal do Paraná, com foco em orientação profissional e divulgação científica para estudantes do ensino médio e comunidade em geral. A expectativa para a edição deste ano é que um público superior a 100 mil visitantes passem pela feira.

Com auxílio dos jogos didáticos, o estande do curso de Turismo tem recebido um fluxo expressivo de interessados durante o evento. Segundo Thays Cristina Domareski-Ruiz, que coordena o curso, os jogos chamaram atenção do público, de diferentes faixas etárias, promovendo interação, curiosidade e aprendizado.

“Essa é uma estratégia didática de divulgação do turismo, que aproxima o público dos temas tratados durante a vida acadêmica no curso. Ao apresentar os atrativos do Estado de maneira acessível, é possível unir o entretenimento com a educação. Isso reforça o nosso compromisso com a extensão universitária, com uma formação cidadã e com o desenvolvimento regional”, afirmou.

Thays também destacou o papel da Secretaria do Turismo na estratégia de valorização e divulgação do setor paranaense. Segundo ela, muitas pessoas, ao entrarem em contato com o material, disseram não conhecer a variedade de atrativos existentes no Estado.

ESTRATÉGIA– A proposta de trabalhar conceitos do setor com pessoas de diferentes níveis educacionais faz parte de uma das frentes de atuação da Secretaria, que conta com o projeto de sensibilização turística.

Os jogos didáticos disponíveis na feira da UFPR já foram utilizados pela pasta estadual em seus estandes durante o Verão Maior Paraná. Na ocasião, diversas crianças e famílias, tanto no Litoral quanto nas praias de água doce da região Noroeste, foram impactados com conhecimentos sobre o setor. Saiba mais AQUI .