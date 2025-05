Nova plataforma reforçará biosseguridade em granjas de suínos no Paraná

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar) implementará uma nova plataforma para gestão de biosseguridade em granjas comerciais de suínos no Estado. Desenvolvida em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Aves e Suínos (CNPSA), a ferramenta visa aprimorar o controle sanitário, otimizar o monitoramento e oferecer um feedback técnico personalizado das ações realizadas pela Adapar junto ao setor produtivo.

De acordo com a Divisão de Sanidade de Suínos da Adapar, a plataforma estabelece um modelo de gestão para implantação e ranqueamento de itens de biosseguridade nas granjas da suinocultura industrial. O sistema fornece uma visão ampliada e qualificada das ações realizadas pela Adapar, utilizando um modelo multicritério de apoio à decisão para avaliar os padrões de biosseguridade.

De acordo com o diretor-presidente da Adapar, Otamir Cesar Martins, a biosseguridade em granjas comerciais de suínos é tão importante quanto nas granjas avícolas. Ele destacou, como exemplo, o recente caso de Influenza Aviária registrado no Rio Grande do Sul, reforçando a necessidade de aplicar rigorosamente as normas de biosseguridade em toda a cadeia produtiva animal, incluindo a suinocultura.

“Novamente foi demonstrado, neste episódio de gripe aviária, que temos um sistema de produção robusto e de qualidade no Paraná e é importante que todos os produtores de suínos estejam conscientes da importância da aplicação da biosseguridade”, reforçou.

Na prática, conforme explica Rafael Gonçalves dias, chefe do Departamento de saúde Animal (Desa), a plataforma dará suporte direto às ações de campo dos fiscais. “Ela vai auxiliar diretamente os fiscais da Adapar na aplicação das normas de biosseguridade nas granjas”, afirma.

Segundo o chefe da Divisão de Sanidade dos Suínos, João Humberto Teotônio de Castro, a ferramenta oferece um controle integrado dos itens exigidos pelas normas sanitárias vigentes. “Ela fornecerá um feedback personalizado de cada granja, indicando quais itens precisam de ajuste ou implementação, além de permitir uma visão individualizada das necessidades específicas de cada estabelecimento”, completa.

A inovação está alinhada à Portaria 265/2018, que define os itens mínimos de biosseguridade para mitigação de riscos e fortalecimento da proteção sanitária das granjas no Estado.

EVENTO DE ALINHAMENTO – O tema também foi pauta de evento realizado nesta quarta-feira (21), em Medianeira, no Oeste do Estado, que discutiu as diretrizes e formas de implementação da plataforma com representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e da Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar), além de representantes do setor privado e pesquisadores da Embrapa.

Pela manhã, o encontro ocorreu no Sindicato Rural de Medianeira, reunindo fiscais da Adapar, pesquisadores da Embrapa e representantes da Frimesa. Na parte da tarde, o evento prosseguiu na sede da Frimesa, onde a Embrapa apresentou a formatação de um programa de biosseguridade específico para a cooperativa.