Governo do Piauí nomeia 50 novos analistas para reforçar gestão pública e previdência

O Governo do Estado nomeou 50 novos servidores aprovados no concurso público para os cargos de Analista Governamental e Analista Previdenciário. O decreto de nomeação foi publicado no Diário Oficial do Estado , desta sexta-feira (23).

A medida reforça o compromisso com a valorização do serviço público e o fortalecimento da capacidade técnica. Foram nomeados 40 Analistas Governamentais, sendo 20 para atuar na Secretaria da Administração (Sead) e 20 na Secretaria do Planejamento (Seplan), além de 10 Analistas Previdenciários que irão compor o quadro técnico da Fundação PiauíPrev. Os nomeados terão 30 dias, a partir da publicação do decreto, para tomar posse dos respectivos cargos.

O concurso, organizado pela Sead, foi realizado em etapas que incluíram provas objetivas, discursivas, prova de títulos e curso de formação. A remuneração inicial dos cargos é de R$ 11.549,35.

Pela primeira vez o envio da documentação necessária para dar início ao processo de provimento no cargo será feito de forma online. Cada candidato deve entrar no site da secretaria que será lotado e realizar o processo. Para os aprovados da Sead será no site https://www.sead.pi.gov.br . Os aprovados da Seplan devem enviar sua documentação pelo site: https://www.seplan.pi.gov.br, e os da Piauiprev devem acessar: https://portal.pi.gov.br/piauiprev/ .

Para o secretário da Administração, Samuel Nascimento, a nomeação representa um passo estratégico para o aprimoramento da gestão pública. “Estamos nomeando profissionais altamente qualificados, preparados em um concurso rigoroso, que vão fortalecer a capacidade de planejamento, execução e controle das políticas públicas. É um investimento direto na qualidade do serviço público e na eficiência da administração estadual”, afirmou.

Confira a lista completa de nomeados aqui .