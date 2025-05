Astroturismo, natureza e aventura: Paraná tem 6 atrativos no Feel Brasil, da Embratur

O Paraná tem seis atrativos catalogados no Feel Brasil, uma lista com 101 experiências turísticas únicas e exclusivas, espalhadas pelo País. A seleção faz parte de uma estratégia de divulgação de atrativos turísticos nacionais, principalmente os conduzidos por micro e pequenos empreendedores, ao mercado mundial do turismo.

O material foi lançado neste ano pela Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional). O portal reúne passeios, rotas e atrativos especiais de cada região do País, com experiências distribuídas em 61 municípios, de todos os estados brasileiros.

Os paranaenses elencados no portfólio são: o Trem Caiçara, passeio sobre trilhos ligando Antonina a Morretes, no Litoral; o CuritiAves, atividade para observação de pássaros em Curitiba; além do Macuco Safari, Nature Experience, Banho de Floresta e Cosmos Iguassu, todas em Foz do Iguaçu, no Oeste paranaense.

O Feel Brasil dá destaque às micro e pequenas empresas – que representam 90% dos negócios turísticos no Brasil, segundo o Sebrae –, com mais de 70 experiências ofertadas por essa classe de empreendedores elencados para o material. Outro detalhe é que 59% dos atrativos são liderados por mulheres e mais de 80% contam com equipes engajadas com sustentabilidade social e ambiental.

“Quem conduz o turismo é a iniciativa privada, muitas vezes pequenos e médios empreendedores, ligados a potenciais que o mercado ainda não conhece. A iniciativa da Embratur em promover esses atrativos estaduais específicos está em consonância com a missão do Estado para o setor, que é promover, divulgar e atrair turistas de diferentes perfis ao Paraná”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo estadual.

ASTROTURISMO EM DESTAQUE– O Cosmos Iguassu é uma das empresas paranaenses no Feel Brasil que tem chamado muito a atenção do público. Ela foi, inclusive, destaque nesta quinta-feira (22) na Revista Galileu, publicação nacional da Editora Globo, especializada em ciência, arqueologia, cultura e astronomia.

A empresa está dentro do nicho de Astroturismo, no qual a observação do céu e do universo é uma das motivações da viagem. Ela oferta a experiência “Céu das Cataratas”, em que turistas são levados a uma jornada astronômica, com o céu estrelado de Foz do Iguaçu como pano de fundo. O passeio acontece em três hotéis da tríplice fronteira: Belmond Hotel das Cataratas, Gran Meliá Iguazú e Sanma. Alguns possuem vista direta para as Cataratas do Iguaçu – uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo –, o que torna o roteiro ainda mais especial.

Quem criou o Cosmos Iguassu foi o turismólogo Marcel Henn Bonfada, junto do astrônomo Janer Vilaça, quando ainda trabalhavam no complexo turístico da Itaipu Binacional. Ele explica que uma experiência de astroturismo precisa educar, entreter, possuir uma estética adequada e gerar evasão, quando o turista fica tão imerso na atividade que perde a noção do tempo.

“O astroturismo no município permite a visualização de constelações, estrelas, planetas e até mesmo estações espaciais. É uma experiência que gera conhecimento e permite uma reconexão com a natureza e com a própria existência. As pessoas buscam, por curiosidade, e se surpreendem com o universo. Vale lembrar: existem mais estrelas no céu do que grãos de areia no Planeta”, contou Marcel.

Ele também explica que a busca por atividades relacionadas ao meio ambiente está aumentando. Por isso é importante Foz do Iguaçu aproveitar essa atividade segmentada, graças às suas condições favoráveis de observação do céu. Segundo ele, o Parque Nacional do Iguaçu (onde ficam as Cataratas do Iguaçu), ajuda a evitar a poluição luminosa, fator que inviabilizaria a atividade.

“Quase todas as noites, quando o céu está limpo, temos sessões agendadas. Os hotéis já nos colocam no cardápio de serviços disponíveis para os hóspedes porque muitas pessoas procuram a experiência. A busca é enorme, já estamos até capacitando novos profissionais para trabalharem com os turistas. Os feedbacks também são surpreendentes. Me lembro de um casal de estrangeiros que chorou durante a sessão, porque nunca havia entrado em contato com o céu estrelado dessa forma”, acrescentou.

OUTROS– Para quem gosta do nicho de astroturismo, também é possível fazer a atividade no Parque Estadual Vila Velha, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. Além das imponentes formações rochosas, furnas e atrativos de aventura, a Unidade de Conservação (UC) oferece caminhadas noturnas no parque, também focada na observação do céu e das estrelas. Saiba mais AQUI .