Oeste de SC ganha programa de restauração de áreas em propriedades rurais com benefícios financeiros aos agricultores

Parceria entre produtores rurais, Foz do Chapecó Energia, Epagri e Sicoob visa recuperar APPs na Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai (Fotos: Aires Mariga/Epagri)

Um novo programa ambiental entrou em vigor neste mês em Santa Catarina com o objetivo de recuperar Áreas de Preservação Permanente (APPs) em propriedades rurais localizadas na Bacia Hidrográfica do Rio Uruguai. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a Epagri, a Foz do Chapecó Energia, o Sicoob e os próprios produtores rurais. O foco é restaurar a vegetação nativa, proteger os recursos hídricos e a fauna, além de promover a valorização ambiental das propriedades participantes.

De acordo com a coordenadora do Programa Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental da Epagri, Juliane Justen, o programa contempla produtores rurais que possuam APPs antropizadas — ou seja, áreas com necessidade de revegetação. “São 148 municípios catarinenses incluídos na iniciativa. Entre as ações previstas nas propriedades estão o cercamento da área com arame, o plantio de espécies nativas de viveiros certificados como angico, cedro, paineira, pitanga, guabiroba e jabuticaba, com uma densidade de 600 mudas por hectare”, diz ela.

O programa também prevê incentivos financeiros por hectare restaurado, divididos em quatro etapas, ao longo de três anos, totalizando R$12.763,44 por hectare. A cada ano, a Epagri fará orientação e visitas técnicas para garantir o cumprimento das metas e o produtor receber os pagamentos, explica Humberto Bicca, Analista de Extensão e coordenador do programa dentro da Epagri.

Foto: Reprodução/Secom SC Para o presidente da Epagri, Dirceu Leite, restaurar áreas em propriedades rurais é mais do que uma obrigação ambiental — é um investimento no futuro. “Quando recuperamos uma APP, estamos protegendo nascentes, garantindo a qualidade da água, promovendo a biodiversidade e melhorando o equilíbrio climático da região. Além disso, áreas restauradas valorizam a propriedade e abrem portas para novas oportunidades, inclusive de incentivos e certificações. É um gesto que beneficia o meio ambiente, a produção agrícola e toda a comunidade rural. Preservar hoje é garantir sustentabilidade para as próximas gerações”, salienta o presidente. “Juntos, podemos plantar um futuro melhor” é o slogan do programa, que aposta na união entre sociedade, produtores e setor energético para recuperar ecossistemas fundamentais ao equilíbrio ambiental da região. Como participar Para aderir, o produtor deve possuir propriedade com APP antropizada com área mínima de 0,3 hectares, sem sobreposição de obrigações legais anteriores ou benefícios já recebidos para a mesma área. Também é necessário se comprometer com a preservação e manutenção da vegetação plantada. Interessados devem procurar o escritório da Epagri ou a agência do Sicoob mais próxima, ou ainda entrar em contato com representantes da Foz do Chapecó Energia. Mais informações e entrevistas: Humberto Bicca, Analista de Extensão do Departamento Estadual de Planejamento da Epagri, (48) 3665-5297 Juliane Justen, coordenadora P rograma Desenvolvimento e Sustentabilidade Ambiental da Epagri, (47) 3526-3083 Informações para a imprensa Isabela Schwengber, assessora de comunicação da Epagri: (48) 3665-5407 / 99161-6596