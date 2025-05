Paraná é modelo de agronegócio moderno para o Brasil, diz Ratinho Junior em fórum do BTG

O governador Carlos Massa Ratinho Junior apresentou nesta quinta-feira (22) os índices e resultados que fazem do Paraná uma referência para o agronegócio brasileiro, no AgroForum Cuiabá, evento organizado pelo banco BTG Pactual para profissionais e investidores do setor. Durante o painel de abertura do encontro, que também contou com a presença do governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, Ratinho Junior afirmou que a estratégia do Estado de incentivo à agroindustrialização, aliada a uma produção sustentável, é um modelo para o agronegócio moderno.

“O Paraná é o segundo maior produtor do Brasil em grãos e o maior produtor de proteína animal. Nós estamos ampliando o ambiente de negócios que fomente a industrialização da produção de alimentos, acabando com o extrativismo agrícola. Isso multiplica o valor faturado e a renda que fica no estado. O Brasil tem que seguir este caminho. Por isso, hoje o Paraná é um modelo para o agronegócio moderno”, disse o governador.

De acordo com Ratinho Junior, a vocação na produção de alimentos e o bom ambiente de negócios que as empresas têm para investir são fatores fundamentais para o desenvolvimento do Estado. Do ponto de vista regional, a estratégia gera empregos e renda. No tabuleiro global, o Paraná assume uma posição importante na garantia da segurança alimentar do planeta.

“A discussão mais central em todo o mundo pelas próximas décadas é a segurança alimentar. Serão 10 bilhões de habitantes no mundo até 2050, e boa parte da comida para estas pessoas vai sair daqui do Brasil. O papel do Governo do Estado é criar políticas públicas para facilitar a vida de quem produz, para dar conta de atender a todo esse crescimento”, afirmou.

Os dados do setor mostram o protagonismo paranaense na produção de alimentos. A projeção atual do Departamento de Economia Rural (Deral) é que a agricultura do Paraná produza 45,3 milhões de toneladas na safra de 2024/2025, com crescimento de 19% em relação ao ano anterior.

Em relação à proteína animal, o Paraná liderou o crescimento nacional da produção de frangos e suínos, com um aumento de 53,3 milhões de frangos e de 281,4 mil cabeças de suínos ao longo de 2024, em relação ao ano anterior. Com isso, o Estado produz mais de 2,2 bilhões de aves e 12,4 milhões de porcos, por ano.

O crescimento das agroindústrias, inclusive, tem puxado os índices de empregos do Paraná. Com mais de R$ 300 bilhões de investimentos privados recebidos desde 2019, o Estado atingiu no início de 2025 a menor taxa histórica de desocupação para o 1º trimestre do ano, com 4% .

Mauro Mendes destacou o papel do agronegócio brasileiro para a segurança alimentar global. "Além de uma atividade importante em si, o agronegócio é importante pelas cadeias que ele impacta. Apesar das incertezas globais, é um setor que está protegido economicamente, já que muitas regiões do planeta dependem destes alimentos produzidos aqui no Brasil. Temos uma liderança importante, portanto, em assuntos-chave para o mundo, que é a produção de alimentos e a sustentabilidade", disse.

SUSTENTABILIDADE– O governador também defendeu as iniciativas sustentáveis desenvolvidas no Paraná, conduzidas em parceria com o setor produtivo. “Os nossos produtores protegem as matas ciliares, as bacias e microbacias existentes. O setor produtivo entendeu que se não tem água, não tem agronegócio. O caminho é ter regulações ambientais que não sejam apenas restritivas, mas que fomentem uma produção sustentável”, disse Ratinho Junior.

Baseado nisso, o Paraná foi eleito o estado mais sustentável do Brasil pelo Ranking de Competitividade dos Estados , elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Entre os principais índices estão a redução de 64% do desmatamento ilegal de Mata Atlântica entre 2023 e 2024, segundo a Fundação SOS Mata Atlântica, e o aumento de 13% das matas ciliares nos últimos anos com programas de plantio de mudas e proteção de nascentes.

INFRAESTRUTURA E EDUCAÇÃO– Durante o painel, o governador também apresentou os avanços do Paraná nas áreas de educação e infraestrutura, apontadas como áreas fundamentais para o desenvolvimento do Estado no médio e no longo prazo.

O Estado, por exemplo, tem a melhor nota do Brasil no ranking do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) tanto no ensino médio, quanto no ensino fundamental. O avanço tem sido marcado por aumento nos investimentos na área e adequação dos currículos escolares para uma educação voltada à tecnologia e inovação, com aulas de programação e robótica.

Na infraestrutura, o governador destacou o programa de concessões rodoviárias, com obras em mais de 3,3 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais, e com investimentos previstos de quase R$ 60 bilhões. Assim como os investimentos previstos para o Porto de Paranaguá, como o Moegão, sistema de descarregamento de cargas com aportes de quase R$ 600 milhões.

PRESENÇAS– Participaram do evento do BTG Pactual o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, e o diretor-presidente da Invest Paraná, Eduardo Bekin; o CEO do BTG Pactual, Roberto Sallouti, e demais autoridades e executivos do banco.