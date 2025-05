Secretaria da Agricultura realiza atividades de educação sanitária na região do foco de gripe aviária

Com o encerramento dos ciclos de visitas nas propriedades rurais , que só deve recomeçar nesta sexta-feira (23/5), a equipe do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (DDA/Seapi) focou em atividades de educação sanitária nesta quarta-feira (21) em Montenegro e municípios da região. Além disso, o dia de hoje foi marcado pela conclusão da desinfecção da granja e início do período de 28 dias do vazio sanitário.

Os servidores levaram orientações sobre a gripe aviária a professores e alunos de oito escolas municipais e estaduais, agentes de saúde e gestores públicos, além de 15 casas agropecuárias dentro do raio de dez quilômetros do foco.

Além disso, o Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) permanece com as sete barreiras sanitárias, sendo seis de desinfecção e uma de bloqueio, com funcionamento ininterrupto. No acumulado, já foram abordados e desinfetados 2.198 veículos.

Sobre a gripe aviária

A influenza aviária, ou gripe aviária, é uma doença viral que afeta principalmente aves, mas também pode infectar mamíferos, inclusive o ser humano. A transmissão acontece pelo contato com aves doentes e também por meio da água e de materiais contaminados.

O Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul (SVO-RS) reforça que o consumo de carne de aves e ovos armazenados em casa ou em pontos de venda é seguro, já que a doença não é transmitida por meio do consumo. Assim, não há qualquer restrição nesse sentido.

Todas as suspeitas da doença – que incluem sinais respiratórios, neurológicos ou mortalidade alta e súbita em aves – devem ser notificadas imediatamente à Seapi, por meio da Inspetoria ou Escritório de Defesa Agropecuária, pelo sistema e-Sisbravet ou pelo WhatsApp (51) 98445-2033.

Balanço até quarta-feira (21/5)

Barreiras sanitárias

Sete barreiras

Área de foco (três quilômetros): um bloqueio e duas barreiras sanitárias

Área de vigilância (dez quilômetros): quatro barreiras sanitárias

2.198 veículos abordados e desinfetados (acumulado)

Propriedades visitadas

540 propriedades e uma granja

Área de foco (três quilômetros): 30 propriedades de subsistência (conclusão do segundo ciclo)

Área de vigilância (dez quilômetros): 510 propriedades de subsistência e uma granja de recria de aves (encerramento primeiro ciclo)

Equipes envolvidas

Servidores da Seapi: 85 entre fiscais estaduais agropecuários, técnicos agrícolas e de outros cargos

Servidores do Mapa: seis

Servidores da Prefeitura de Montenegro: cinco

Servidores da Brigada Militar: 50

Servidores do Corpo de Bombeiros: cinco