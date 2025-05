Desinfecção da granja de Montenegro é concluída e área entra no período de vazio sanitário por 28 dias

Processo de limpeza iniciou no domingo e seguiu até esta quarta-feira com a desinfecção das instalações e equipamentos -Foto: Divulgação Seapi

A granja de reprodução avícola de Montenegro, com caso confirmado de gripe aviária, entrará em período de vazio sanitário a partir desta quinta-feira (22/5). O processo de limpeza e desinfecção dos galpões, máquinas e outras estruturas e equipamentos da granja, que envolve escritório, almoxarifado, vestiários e lavanderia, foi finalizado na noite desta quarta-feira (21).

As ações começaram com a confirmação do foco de gripe aviária e com o sacrifício das aves doentes restantes no dia 16 de maio, que ainda estavam na granja, além do início da retirada da cama das aves e a destruição dos ovos que ainda permaneciam no local.

“Este processo durou dois dias, e a partir daí iniciaram as lavagens dos aviários, dos ninhos, do galpão, cortinas, telas, todas as estruturas envolvidas na produção”, contou a médica veterinária Alessandra Krein, do Programa de Sanidade Avícola do Departamento de Vigilância e Defesa Sanitária Animal da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi).

O processo de limpeza iniciou no domingo (18) e seguiu até esta quarta-feira (21) com a desinfecção das instalações e equipamentos. “A limpeza é muito importante para que os agentes químicos atuem nas estruturas limpas com maior eficácia, porque a maioria dos desinfetantes não vai conseguir agir de forma eficaz sem esta limpeza prévia”, explicou Alessandra. Neste processo, estiveram envolvidos entre seis e 12 funcionários da granja e empresa contratada, dependendo do dia, sob a supervisão de cinco servidores da Seapi e um do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

“O Serviço Veterinário Oficial do Rio Grande do Sul fez todo o acompanhamento, desde o sacrifício das aves até hoje, com cinco servidores revezando-se neste processo, sendo que um deles fez o acompanhamento durante todo o tempo”, declarou Alessandra.

A partir da finalização da limpeza e desinfecção, a granja começa a contar o período de vazio sanitário, que dura 28 dias para o caso de influenza aviária, já que são estipulados dois períodos de incubação de 14 dias. Este período está definido no Plano Nacional de Contingência do Mapa.