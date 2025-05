Cicloturismo no Paraná: Rota das Catedrais vai atrair 1,3 mil ciclistas neste sábado

Acontece neste sábado (24) mais uma edição da Rota das Catedrais, que neste ano conta com apoio do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná. O evento de cicloturismo valoriza as paisagens, monumentos e o turismo religioso das regiões Norte e Noroeste do Estado.

Mais de 1,3 mil ciclistas farão um percurso de 120 quilômetros, com largada na Catedral de Londrina e encerramento na Catedral de Maringá, passando por igrejas, templos, estradas rurais e demais atrativos. O evento é considerado o maior de mountain bike do Paraná e um dos mais representativos no Brasil.

Nesta edição, são esperados participantes de, pelo menos, 132 cidades de 10 estados brasileiros. Da distância total, 90 km são em estradas rurais, incentivando os atletas e acompanhantes a conhecerem paisagens naturais e inspiradoras.

O trajeto leva os participantes a interagiram com sete Igrejas ao longo do caminho, construídas no período da colonização do Norte paranaense, entrando em contato com patrimônios naturais, culturais e turísticos dos municípios que compõem o roteiro.

"Este evento representa um grande encontro dentro dos segmentos do turismo sobre rodas e religioso, em que pessoas de outros estados vêm ao Paraná para participar e também conhecer as belezas do Estado, assim como a nossa gastronomia. Esses são pontos fortes do Paraná, que está atraindo milhares de turistas a cada ano”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

Diretamente de Fortaleza (Ceará), Henri Pedrosa Marques de Almeida vai viajar cerca de 3 mil km para participar da Rota das Catedrais no Paraná. Católico devoto, ele conta que já pedala desde 1997, mas esta será a sua primeira experiência em percurso no Paraná.

“A minha expectativa com a rota é poder fazer um trajeto diferente de todos que já fiz até hoje. Tem um recorte religioso e cultural muito forte, com um percurso longo, que passa por lugares recheados de história, o que me dá um ânimo a mais.”, contou Henri, embarcando no avião nesta quarta-feira (21), no Aeroporto Internacional de Fortaleza.

Quem também vai participar da Rota das Catedrais no sábado é Vilson Marques de Oliveira, natural de Jaguapitã (Norte do Paraná), que reside há mais de 20 anos em Aparecida de Goiânia (Goiás). Ele pedala desde 2015 e vai percorrer quase 900 km de carro até Londrina. Acompanhado de sua família, ele afirma que uma das motivações é levar os filhos para conhecer pontos turísticos que fizeram parte de sua infância.

“Já faz tempo que eu tenho vontade de participar da rota, mas sempre tive dificuldade. Vou aproveitar o evento para que meus filhos conheçam a Catedral de Londrina, a Catedral de Maringá e o Parque do Ingá, que são locais que eu visitava com o colégio público de Jaguapitã, no ensino fundamental. Na época eu achava a experiência o máximo e quero reviver esse momento com os meus filhos”, contou o ciclista.

Durante o percurso e nos pontos de apoio e chegada, os participantes contam com imagens de destinos turísticos do Paraná, com a finalidade de despertar o interesse de conhecer mais o Estado.

ESTRUTURA E PROGRAMAÇÃO– A Rota das Catedrais é organizada pela P14 Sport, com o tema “Seja um protagonista da sua história”. Todo o trajeto da Rota das Catedrais está identificado com placas de sinalização, com sete pontos de hidratação durante o caminho. O percurso é considerado de nível médio a alto, com uma altimetria acumulada de 2,2 mil metros, o que exige alta preparação física.

“A Rota das Catedrais mostra como o esporte e a fé podem impulsionar o turismo regional. A cada edição, recebemos ciclistas de diversas partes do Brasil, que chegam no Paraná para viver essa experiência única sobre duas rodas, movimentando hotéis, restaurantes e serviços diversos”, disse Luciana Costa Oliveira, gerente de Marketing e Comunicação do Instituto Impact e P14 Sports.

A edição deste ano terá a largada às 6h30 na Catedral de Londrina. Na chegada, em Maringá, uma grande arena instalada nas proximidades da Catedral Metropolitana do município receberá os ciclistas e a comunidade, com espaço de recuperação, gastronomia, música e atividades gratuitas. Saiba mais AQUI.