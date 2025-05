Seguro viagem: contratação evita gastos inesperados

O seguro viagem garante pagamento de indenização a viajantes por ocorrências inesperadas durante o período da viagem, conforme coberturas do contrato. As coberturas oferecidas relacionam-se com a viagem, incluindo perda ou roubo de bagagem e despesas médicas, hospitalares e odontológicas (DMHO).

A obrigatoriedade do seguro viagem para viagens internacionais é definida pelas leis de imigração de cada país ou por acordos entre eles. Por isso, é recomendável verificar as exigências específicas do país de destino antes de viajar. Mesmo que não seja obrigatório, o seguro viagem oferece proteção e tranquilidade em caso de imprevistos.

Luciano Bonfim, diretor comercial da Vital Card, esclarece que, além das despesas médicas, o seguro pode cobrir cancelamento ou interrupção de viagem, extravio ou atraso de bagagem, traslado de corpo em caso de falecimento e até mesmo assistência jurídica. “Há planos que oferecem, ainda, benefícios como cobertura farmacêutica, atraso de voo e retorno antecipado por motivos de saúde”.

O especialista aponta alguns dos principais riscos financeiros que um viajante brasileiro corre ao fazer uma viagem internacional sem contratar um seguro. “A ausência de um seguro pode transformar situações simples em prejuízos significativos. Um atendimento médico de emergência nos Estados Unidos, por exemplo, pode ultrapassar facilmente os US$ 10 mil”, alerta.

De acordo com Bonfim, além dos Estados Unidos, o Canadá e o Japão estão entre os países com os serviços de saúde mais caros do mundo e na Europa, apesar de alguns países exigirem seguro como parte do Tratado de Schengen, a ausência de cobertura pode gerar cobranças elevadas em sistemas que não atendem estrangeiros gratuitamente. Segundo ele, mesmo destinos considerados mais acessíveis, como Argentina e México, vêm adotando exigências e restrições para atendimento gratuito.

Para Bonfim, uma cobertura médica para urgências e emergências é indispensável. O especialista recomenda que o seguro viagem inclua cobertura para covid-19, despesas farmacêuticas, doenças preexistentes, gestação (quando for o caso), cobertura para eventual prática esportiva, repatriação médica e seguro por invalidez ou falecimento.

O diretor comercial da Vital Card acredita que os brasileiros estão mais conscientes sobre a importância do seguro viagem, mas ainda vê resistências. “A conscientização tem crescido, especialmente após a pandemia, quando muitos entenderam na prática os riscos de viajar sem cobertura. No entanto, ainda há um número expressivo de brasileiros que enxergam o seguro como uma despesa opcional, sem considerar o impacto financeiro que uma emergência no exterior pode gerar”.

Setor registra alta de emissões

Uma análise da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) revelou um aumento de 9,5% no primeiro bimestre de 2024 na procura por seguro viagem em relação ao ano anterior, que gerou uma receita de R$ 143,1 milhões nos primeiros dois meses de 2024.

O desempenho é atribuído ao crescimento de 23,1% no total de passageiros, apontado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). Especificamente em relação às viagens para os países do Tratado de Schengen, a ANAC indicou um aumento de 16,0%, um total de 650 mil viajantes entre janeiro e fevereiro de 2024, em comparação com o mesmo período de 2023.

Bonfim alerta que o erro mais comum na hora de escolher o seguro viagem é optar por um plano considerando apenas o menor preço, sem analisar as coberturas oferecidas. Segundo o especialista, muitos também não consideram o destino e o tipo de viagem, o que é essencial para definir o plano adequado. “Outro ponto é deixar para contratar na última hora, o que pode resultar em falta de cobertura para situações pré-existentes ou perda de benefícios”, alerta.

O profissional reforça que é importante entender o que é obrigatório no destino e o viajante deve analisar o perfil da viagem, considerando a idade dos viajantes, a duração, as atividades programadas - como esportes ou estadia em motorhome - e histórico de saúde. “Também é fundamental escolher uma seguradora de confiança, com atendimento em português 24h e rede credenciada no exterior”, orienta Bonfim.

