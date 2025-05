Foz do Iguaçu é o 3º destino brasileiro que mais recebeu eventos internacionais em 2024

Dentro do segmento de Turismo de Negócios e Eventos, Foz do Iguaçu, no Oeste, está entre os destinos brasileiros que mais receberam eventos internacionais em 2024. O município está no ranking do ICCA Country and City, que anualmente elenca os principais destinos globais desse recorte. O anúncio foi feito nesta terça-feira (20) durante a Feira IMEX Frankfurt, na Alemanha.

Com 16 eventos internacionais, Foz do Iguaçu ocupa o 3º lugar do ranking das cidades brasileiras que mais sediaram programações deste tipo em 2024, atrás apenas do Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP). Curitiba também aparece na listagem, com oito eventos.

“Esse reconhecimento coloca o Paraná em uma grande vitrine do turismo, onde os promotores e realizadores de eventos percebem o potencial que o Estado tem nesse segmento. Com municípios preparados para receber programações, sobretudo internacionais, fomentamos nosso setor e impactamos a vida da população de diversas formas”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, ressalta que a conquista se deve a uma ação diferenciada do órgão, de promoção do turismo estadual a nível internacional. Essa política, de acordo com ele, acontece de forma inédita no Estado por meio da oportunidade de apresentação e promoção do Paraná em feiras e eventos internacionais.

“Além da atração de visitantes, nacionais e estrangeiros, quando falamos de grandes eventos, conferências e reuniões, estamos tratando diretamente de uma maior ocupação hoteleira, consumo nos restaurantes e movimento para a economia”, disse.

Ele destacou, ainda, que o Viaje Paraná estará na Fiexpo Latin América, evento que também conta com a organização do ICCA e que acontece entre 9 a 12 de junho na Costa Rica, com a participação de cinco coexpositores do segmento MICE (relacionado a viagens corporativas) no estande do órgão.

A feira reúne fornecedores especializados e destinos com compradores de alto nível de todo o mundo e, para a ocasião, o órgão de promoção comercial vai levar os potenciais estaduais no segmento de negócios e eventos.

CRITÉRIOS E CONQUISTA– Para a cidade ser contabilizada no ranking, é necessário que os eventos internacionais cumpram alguns requisitos, como: mínimo de 50 participantes; ser de caráter associativo; adotar política de rotatividade internacional de destinos e ter sido realizado em diferentes países em suas últimas três edições, entre outros.

Foz do Iguaçu não aparecia no pódio do ranking desde 2019 – ano pré-pandemia. Naquela ocasião, o município também ficou em 3° lugar, com 15 eventos estrangeiros. Em 2024 esse recorde foi superado, com 16 eventos que cumpriram os critérios exigidos pela ICCA e posicionaram a Terra das Cataratas à frente de cidades como Brasília, que teve 12 eventos, Campinas (10), Florianópolis (8) e Belo Horizonte (5).

PROMOÇÃO INTEGRADA– A IMEX Frankfurt, onde o ranking da ICCA foi divulgado, é conhecida como uma das principais feiras de eventos e viagens de incentivo da Europa. O Visit Iguassu – organização sem fins lucrativos de promoção turística de Foz e região – participa no estande da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) e presenciou ao vivo a divulgação do ranking.

Elaine Tenerello, diretora executiva do Visit Iguassu, relata a emoção da conquista e explica que, desde 2020, uma das principais metas estipuladas no plano de ações era que Foz retornasse ao topo do ranking.

“Essa conquista deve ser muito comemorada pelo Visit Iguassu, parceiros, associados e outros órgãos, públicos e privados, que têm papel fundamental na captação de eventos para a nossa cidade. Voltamos ao lugar de destaque mundial no setor de eventos e vamos continuar lutando para que o Destino Iguaçu permaneça nesse lugar, superando as expectativas”, afirmou ela.