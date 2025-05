Podcast Panorama Agrícola tem série de episódios sobre os Cedups

Dia de Campo no Cedup de São José de Cerrito reuniu alunos e profissionais da Epagri (Fotos: Pablo Gomes/ Epagri)

A Epagri é, desde fevereiro de 2025, responsável pela gestão de cinco unidades de ensino técnico em agropecuária, os Centros de Educação Profissional, os Cedups Agrotécnicos , ligados ao Departamento Estadual de Ensino AgroTécnico. A diretora desse departamento, a pedagoga e extensionista social Andréia Meira, explica que “fortalecer a educação básica e profissional, aliando a extensão rural e a pesquisa agropecuária ao ensino formal nos Cedups Agrotécnicos” é o principal objetivo desse trabalho, que inclui também incentivo ao empreendedorismo e à sucessão familiar no espaço rural.

Esta semana, o Panorama Agrícola apresenta, de segunda a sexta, cinco episódios da série Cedup, Centro de Educação Profissional, Ensino Agrotécnico , conhecimento que faz a diferença. Em Santa Catarina, os cinco Cedups ou colégios agrícolas sob a gestão da Epagri têm 1.400 alunos oriundos de 145 municípios.

No primeiro episódio da série, o destaque é para o Cedup de Campo Erê, no Oeste do Estado. O gestor Roberson Grassi informa que o colégio agrícola de Campo Erê foi fundado há 37 anos e atende aproximadamente 30 municípios da região, inclusive do Paraná, porque está localizado na divisa com o esse Estado. “Nós temos 188 alunos estudando conosco, do primeiro, segundo e terceiro anos do ensino técnico em Agropecuária. Destes alunos, aproximadamente nós temos 90 em regime de internato. É importante a gente falar que nós temos aproximadamente 50 meninas que estão no centro de ensino também”, comenta Grassi.

A unidade de Campo Erê desenvolve atividades de bovinocultura de leite e da agricultura em geral e tem o laboratório de agroindústria. “Nós estamos falando de uma propriedade diversificada, em que o aluno tem a oportunidade de aperfeiçoar uma atividade que a família já desenvolve ou também estar conhecendo uma atividade nova, seja para atuar no mercado como um profissional técnico agropecuário ou para implantar na sua propriedade com seus familiares”, diz Grassi.

Ouça a entrevista completa com Roberson Grassi no podcast do Panorama Agrícola.

A série Cedup, Centro de Educação Profissional, Ensino Agrotécnico, conhecimento que faz a diferença, tem o episódio dois nesta terça-feira. A entrevista é com o coordenador técnico Alberto Färber Júnior, do Cedup de São José do Cerrito , na Serra catarinense. São 85 anos de história. O diretor do colégio agrícola, Patrick Schurmann, também é entrevistado.

Foto: Reprodução/Secom SC

O episódio três da série é sobre o Cedup de Canoinhas, no Planalto Norte. Na entrevista com o diretor Donato Noernberg, ele fala sobre as atividades no colégio: grãos, pastagens e pecuária, com destaque para a genética dos animais.

No episódio quatro, a entrevista é com o diretor Leonir Dilly, que aborda, entre outros assuntos, a unidade em ovinocultura do Cedup de São Miguel do Oeste, Extremo Oeste de Santa Catarina. Também o diretor do colégio, Valmir Cayê, fala sobre o curso técnico em agropecuária e a sua história. São mais de 300 alunos em São Miguel do Oeste.

E no episódio cinco, último da série, na sexta-feira, o destaque é o Cedup de Água Doce, no Meio Oeste. O coordenador técnico Jociel da Rosa Surdi fala sobre o laboratório de indústrias rurais existente no colégio agrícola.