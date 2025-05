Rio vacina maiores de 80 anos contra nova cepa da covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS) começou a vacinar idosos a partir de 80 anos nesta segunda-feira (19) contra a variante JN.1 da covid-19.

A vacina está disponível em todas as unidades de Atenção Primária (clínicas da família e centros municipais de saúde) da cidade e no Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, e no ParkShopping.

O Rio já vacinou os idosos residentes nas instituições de longa permanência. Outras faixas etárias serão contempladas nas próximas semanas, de maneira escalonada, conforme cronograma de envio de doses pelo Ministério da Saúde. A vacina é segura e previne contra a variante mais recente da covid-19 em circulação - a JN.1 - reduzindo o risco de internação e mortalidade pela doença.

Influenza e febre amarela

Além do imunizante contra a covid-19, a Secretaria de Saúde informou também que é importante tomar as outras vacinas da temporada: contra influenza, febre amarela e sarampo. A campanha da gripe está em curso devido à sazonalidade da doença, e no Rio podem se vacinar todas as pessoas a partir de seis meses de vida.

Já quanto ao sarampo e febre amarela, há casos recentes em cidades e estados vizinhos. As vacinas estão disponíveis para pessoas que nunca tenham tomado os imunizantes ou que atendam outras condições que serão avaliadas por profissionais de saúde.