Turismo sobre rodas: circuito vai passar por 9 municípios do Oeste e Noroeste em maio

De forma inédita, o Paraná vai receber uma caravana de trailers e motorhomes que vão percorrer destinos estaduais a partir deste mês, fomentando o turismo regional e valorizando as belezas naturais paranaenses. A primeira etapa do Circuito Caminhos do Paraná – Circuito Costa Rica acontece entre 23 de maio e 1º de junho, passando por nove municípios das regiões Noroeste e Oeste do Estado.

Com apoio institucional do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do turismo no Estado –, a programação vai levar atrações gastronômicas, culturais, sociais e ambientais às comunidades da região. Participam da ação cerca de 20 veículos, conduzidos por campistas, fabricantes de motorhomes, trailers, minitrailers e campers. A expectativa, segundo os organizadores, é movimentar financeiramente R$ 700 mil no setor turístico dos locais que fazem parte do itinerário.

O primeiro município a receber o circuito é Diamante do Norte, na próxima sexta-feira (23). Na sequência, ainda no mês de maio, os participantes passam por Nova Londrina (dia 24), Loanda (25), Marilena (26), São Pedro do Paraná (27), Porto Rico (28), Querência do Norte (29 e 30), Icaraíma (31) e encerram em Altônia, no dia 1º de junho.

Na sequência, já fora das programações do circuito, os participantes e seus veículos seguem para Foz do Iguaçu, onde participam do Festival das Cataratas, grande evento do turismo nacional que tem apoio do Viaje Paraná, entre os dias 4 e 6 de junho.

VALORIZAÇÃO– O Turismo Sobre Rodas pode ser definido pela utilização de carros, motos, bicicletas, motorhomes, trailers e outros meios de transporte terrestres com a finalidade de movimentação turística. É o que explica Irapuan Cortes, o diretor-presidente do Viaje Paraná. “Alguns dos fatores mais importantes para este tipo de turista são a apreciação de paisagens, fuga do tráfego, contato mais próximo com a natureza e a visita de locais históricos. Para os participantes deste segmento, pilotar é um hobby. O uso desses meios de transporte para viajar passa a ser a intenção primária dos turistas, que também acabam movimentando os serviços, a economia e os atrativos regionais, por isso apoiamos esse segmento”, explica.

Durante a expedição, os participantes acampam em pontos estratégicos, movimentando os serviços do turismo, como restaurantes, postos de gasolina e afins. Segundo a organização, a educação ambiental também é um dos temas da expedição, por meio de ações e palestras sobre preservação e limpeza de campings e estacionamentos, espaços importantes para os turistas sobre rodas, campistas e caravanistas.

VEM AÍ– Os organizadores também afirmam que a intenção é promover o circuito em outras regiões turísticas do Estado ao longo do ano. Ainda sem datas divulgadas, a expectativa é que Rotas do Pinhão, Litoral do Paraná, Norte Pioneiro e Campos Gerais recebam o circuito.

Lideranças turísticas das regiões já demonstram otimismo com a ação. Como Eros Tozetto, presidente da Instância de Governança Regional (IGR) Adetur Rotas do Pinhão, responsável por fomentar o turismo em Curitiba e nos municípios de sua Região Metropolitana.

“Certamente haverá uma mobilização nacional e internacional, fortalecendo a identificação do caravanismo com o Paraná, um dos estados que mais investem em turismo no Brasil. O Circuito Caminhos do Paraná incentiva os empresários a investirem em pontos de apoio aos caravanistas, ampliando a malha da infraestrutura e gerando novos empregos”, disse.

EXPO MOTORHOME– O Circuito Caminhos do Paraná é promovido pela Expo Motorhome, feira do segmento sobre rodas que em 2024 atraiu mais de 24 mil visitantes a Pinhais e movimentou R$ 500 milhões em negócios. A exposição é considerada a maior feira de campismo e caravanismo da América Latina e deve trazer, mais uma vez, intenso público ao município da Região Metropolitana de Curitiba, entre os dias 12 e 16 de novembro deste ano.