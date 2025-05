Viaje Paraná capacita 100 agentes de turismo sobre os principais destinos estaduais

O Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do turismo no Estado, realizou uma nova capacitação de agentes de viagens. O público impactado desta vez foi o de profissionais de um segmento específico de agências, a maioria em regime de trabalho remoto. A ação ocorreu durante o evento Home Office Tur, em São José dos Campos (SP), na última terça-feira (13).

Aproximadamente 100 agentes de viagens foram impactados com os potenciais turísticos paranaenses, o que deve facilitar uma futura venda dos destinos estaduais no mercado. Os profissionais atendem, principalmente, o interior de São Paulo, em municípios da região do Vale do Paraíba, aproximadamente 90 km da Capital paulista.

Marcelo Martini, diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná, foi o responsável por conduzir a capacitação. Segundo ele, os agentes e profissionais demonstraram muito interesse em conhecer e vender o Paraná para seus clientes. “Muitas pessoas ficaram interessadas no Paraná, porque quando você mostra a variedade de atrativos, como vinícolas, parques, programação gratuita de Natal e afins, os agentes se interessam nesse potencial. A cada capacitação a gente se surpreende”, disse.

“Essa classe é bem ligada com a tecnologia e novas ferramentas de vendas. O pessoal até comentou que após Foz do Iguaçu virar cenário dos primeiros episódios de uma novela, a busca pelo município tem crescido nas agências, com impacto das redes sociais nisso”, completou Martini.

DEMANDA DE MERCADO– Agências de viagens na modalidade remota não são novidade no Brasil. Esse segmento teve uma crescente durante a pandemia, devido às restrições presenciais adotadas por muitas empresas do ramo do turismo. Ainda hoje, uma grande parcela de profissionais segue trabalhando na modalidade.

O gerente de Relações com o Mercado do Viaje Paraná, Eduy Azevedo, explica que não se tem como calcular quantas pessoas ainda trabalham nesse regime, mas que ele foi um fenômeno da pandemia e as limitações que ela impôs.

“A agência de viagem home office foi uma alternativa eficaz, já que a tecnologia que temos hoje permite que esse trabalho seja executado em casa. Pela praticidade e a redução de custos, muitos ainda preferem continuar atendendo no remoto, mesmo após o retorno dos serviços presenciais”, explicou.

Com participantes originários de 22 municípios, o evento de terça-feira faz parte do calendário da União Nacional dos Agentes de Viagens Home Office (Unihometur), que já ultrapassou a marca de 800 agencias filiadas. A organização tem como foco dar apoio a essa classe de agentes, oferecendo suporte e criando parcerias.

Robson Henrique Sanches é da Unihometur e um dos organizadores do evento, ao lado de Altaide Rodrigues. Ele diz acreditar que o segmento remoto deve crescer mais, graças ao avanço da tecnologia e das redes sociais.

“Os agentes de viagens descobriram que é possível impactar turistas pelas redes sociais e internet, sem a necessidade de estar trabalhando no presencial. Vejo com bons olhos o Viaje Paraná oferecer conhecimento aos profissionais do home office, porque é muito importante que essa categoria conheça as belezas, atrativos e potenciais que o Estado tem”, disse Robson.

BALANÇO– De maneira inédita, o Paraná deve receber mais de 5,3 mil agentes do setor em um total de 10 convenções (quatro delas já realizadas). Somando as grandes convenções com as capacitações em outros eventos ao redor do Brasil, o Estado atinge a marca de mais de 13 mil agentes de viagens, empresários e profissionais do turismo capacitados pelo Viaje Paraná desde janeiro de 2024.