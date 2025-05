Oscar do Turismo: Paraná tem atrativos e hotéis concorrendo no World Travel Awards

A 32ª edição do World Travel Awards (WTA), premiação internacional conhecida como o “Oscar do Turismo”, já está com votação aberta. A premiação anual reconhece os destaques no último ano, referências em diversos escopos do setor. O Paraná concorre em diferentes categorias, com o trem turístico que liga Curitiba a Morretes disputando como “Melhor trem de luxo da América do Sul”; as Cataratas do Iguaçu como “Melhor atrativo da América do Sul”; além de hotéis estaduais, que concorrem por suas qualidades de meios de hospedagem.

“É um orgulho ver produtos tão especiais do nosso Estado tendo visibilidade no país e no mundo, seja por suas belezas ou pelas experiências únicas que proporcionam. Temos que divulgar aquilo que temos de melhor, ou seja, estamos bem representados na World Travel Awards”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

A seleção está aberta até o dia 3 de agosto e podem votar profissionais da indústria turística e o público em geral. Os vencedores serão anunciados em 27 de setembro, durante uma cerimônia realizada em Cancún, no México.

Vote nos paranaenses indicados AQUI .

DIFERENCIAL– Em 2024, o passeio de trem pela Serra do Mar paranaense bateu na trave na premiação da World Travel Awards e busca neste ano o consagrado primeiro lugar. Com cerca de 4 horas de duração, o trem percorre 70 quilômetros, passa por 41 pontes, dezenas de pontilhões, 13 túneis, penhascos e cachoeiras, tudo em meio à maior área preservada de Mata Atlântica do Brasil.

O roteiro foi único brasileiro na lista de melhores passeios sobre trilhos do mundo em 2025, da editora britânica Lonely Planet.

Adonai Arruda Filho, diretor-geral da Serra Verde Express, afirma que estar entre os indicados do World Travel Awards pela quinta vez é uma conquista enorme para a empresa e para o turismo do paranaense.

“Somos o único trem turístico brasileiro concorrendo na premiação, o que reforça a singularidade da experiência que oferecemos na Serra do Mar paranaense. Trabalhamos para que cada passageiro se sinta parte de algo grandioso: uma travessia pela última grande floresta tropical do planeta, a bordo de um trem histórico”, afirmou.

Uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo, as Cataratas do Iguaçu concorrem com seu conjunto de 275 quedas de água . Elas foram eleitas como principal atrativo turístico do Brasil e América do Sul pela plataforma TripAvisor, em 2024. O atrativo fica em Foz do Iguaçu, cidade que ajudou a posicionar o Paraná como o 3º maior portão de entrada de turistas internacionais no País em 2024, com mais de 914 mil pessoas.

REDE HOTELEIRA– Entre os hotéis e resorts paranaenses que concorrem ao prêmio estão o Bourbon Cataratas do Iguaçu Thermas Eco Resort e o Wish Foz do Iguaçu. Segundo Camilo Rorato, presidente do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares (Sindhotéis) da cidade, a rede hoteleira de Foz está realmente preparada para receber uma variedade de perfis de turistas, oferecendo opções que vão desde o luxo até o conforto acessível.

“Nossos hotéis oferecem suítes, que foram projetadas para garantir privilégios e conforto, criando um ambiente acolhedor e exclusivo. Além de nossa infraestrutura, o que realmente nos destaca é a hospitalidade e a dedicação em fazer com que cada visitante se sinta especial”, disse.

PRÊMIO- Criado em 1993, o World Travel Awards (WTA) tem o objetivo de reconhecer e celebrar a excelência em todos os setores da indústria do turismo. Atualmente, a marca WTA é considerada o maior símbolo de qualidade no setor, gerando oportunidade de networking e descoberta de novos potenciais no turismo mundial.