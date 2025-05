Órgão de promoção turística, Viaje Paraná impactou 12,9 mil profissionais desde 2024

O Viaje Paraná, órgão de promoção comercial do turismo no Estado, já impactou mais de 12,9 mil agentes de viagens e profissionais do setor desde janeiro de 2024 até maio deste ano. Por meio de grandes convenções e capacitações de operadoras – com alcance nacional e internacional –, os profissionais aprenderam mais sobre as belezas, gastronomia e atrativos turísticos paranaenses, dando destaque ao setor estadual.

O público atingido somente em 2025 representa 61% do total de pessoas impactadas em todo 2024, quando o Estado capacitou cerca de 8 mil agentes, empresários e profissionais. Apenas neste ano, quatro grandes convenções já foram realizadas no Paraná, totalizando 1.480 impactados, além de outras 3,5 mil pessoas capacitadas pelo órgão em eventos ao redor do Brasil.

As convenções de 2025 fazem parte dos planos de ação do Governo do Estado, por meio do Viaje Paraná, que têm como foco trazer grandes operadoras para que seus representantes desfrutem dos atrativos e conheçam de perto a infraestrutura e gastronomia paranaense. De maneira inédita neste ano, o Estado deve receber mais de 5,3 mil agentes do setor em um total de 10 convenções (quatro delas já realizadas).

“A maioria dos impactados são agentes de viagens, uma classe que nós entendemos como receptores de ideias, porque põe aquilo que aprendeu em prática e faz o contato direto com o público final, ou seja, os turistas. Além de tudo, os agentes são formadores de opinião, que só vão vender para os clientes o produto que sabem da qualidade e do potencial”, disse Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná.

“O resultado dos nossos planos de ação, sobretudo com as convenções, tem colocado o Paraná em alta nas buscas das agências de viagens. Nosso trabalho agora é consolidar o Estado nesse patamar, mantendo os nossos destinos e atrativos como uma referência ao mercado, permanecendo em alta”, completou.

Enquanto as convenções reúnem todo o time de vendas de uma empresa, as capacitações são treinamentos sobre os destinos, que costumam acontecer dentro de outros eventos. Participar das ações é fundamental para facilitar a inserção do Paraná em guias, pacotes e demais instrumentos de venda das agências de viagens. A título de dimensão, neste ano o Viaje Paraná participou de um evento de vendas da CVC, em São Paulo (SP) , que teve a visita do governador Carlos Massa Ratinho Junior, em que estavam reunidos mais de 1,8 mil colaboradores da empresa.

Por meio da participação nos eventos, o Estado também amplia seu networking com parceiros do trade do turismo, dialogando com players de diversas regiões do Brasil e Exterior. Apenas em 2025, o Viaje Paraná esteve presente em programações da EHTL, Panrotas, Meeting Coorporativo & Lazer, CVC e outros.

IMPACTO POSITIVO– Representantes das operadoras que já realizaram convenções no Estado reiteram o impacto positivo que o apoio do Viaje Paraná teve nos times, nos colaboradores e nas equipes de vendas, tornando o conhecimento sobre os destinos e atrativos estaduais muito mais acessíveis.

A Operadora BWT realizou sua convenção de vendas em Foz do Iguaçu, no final de abril, reunindo cerca de 500 pessoas. Segundo Gabriel Cordeiro, diretor geral da empresa, o apoio foi essencial para reforçar o posicionamento do Estado como um destino turístico vibrante, integrado e com potencial competitivo em âmbito nacional e internacional.

“A presença do Viaje Paraná trouxe credibilidade, conectividade e propósito à nossa programação, ampliando o impacto da convenção e fortalecendo a proposta da BWT de promover um turismo colaborativo, sustentável e com foco na excelência. Essa sinergia entre operadora e poder público é o que impulsiona a transformação do setor e gera oportunidades concretas para toda a cadeia produtiva do turismo”, disse.

Aroldo Schultz, CEO da Schultz Operadora, também deu feedbacks positivos sobre sua convenção em Curitiba. Em março, o evento reuniu cerca de 500 agentes de viagens e profissionais , jogando holofotes a destinos consolidados, como a Capital, Foz do Iguaçu e Morretes, além de produtos novos ao mercado, como a Zombie Walk Curitiba, que agora já tem a sua edição de 2026 à venda em pacotes turísticos.

“Os agentes gostaram do que viram, porque o Paraná os recebeu de portas abertas. Nossa convenção foi fantástica, porque pudemos mostrar uma série de produtos que já comercializamos, além de produtos que criamos exclusivamente com o Paraná como foco. Essa convenção trouxe resultados: já temos um grupo de turistas peruanos que vão visitar o Estado, além de outras consultas já em andamento”, disse.

CONVENÇÕES NO PARANÁ– Das grandes convenções já realizadas em solo estadual neste ano, uma foi realizada em Curitiba, organizada pela Schultz Operadora, enquanto outros três eventos, das operadoras Abreu, Visual /Rextur e BWT tiveram Foz do Iguaçu (Oeste) como anfitriã. A escolha não é por acaso: Foz é um dos principais destinos de estrangeiros no Brasil.

O município ajudou a posicionar o Paraná como o terceiro maior portão de entrada de turistas internacionais no País em 2024, com mais de 914 mil pessoas. Além disso, Foz é lar do Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as famosas Cataratas do Iguaçu - uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e eleita como principal atrativo do Brasil e da América do Sul pela plataforma TripAdvisor no ano passado.

O diretor de Operações e Segmentação Turística do Viaje Paraná, Marcelo Martini, explica que ter Foz como palco dessa categoria de eventos é relevante, não apenas ao município, mas ao Estado como um todo. Segundo ele, a Terra das Cataratas é um espelho que reflete os bons resultados do setor em todas as regiões do Paraná.

“Muitos atrativos de Foz ampliaram sua oferta de programações e sua atuação, porque perceberam o retorno positivo das ações do Estado. Quem foi ao município há dois anos, se fizer uma nova visita, vai se deparar com maior infraestrutura e crescimento visível. O setor tem sentido os reflexos positivos, como é o caso da rede hoteleira, que relata grande aumento nas taxas de ocupação, influenciadas pelas convenções”, disse.

FOMENTO NO EXTERIOR– Além das convenções e capacitações, o Viaje Paraná também participa ao longo de 2025 de diversos eventos no Exterior, apresentando o Estado e seus atrativos a diversos mercados, amplos e segmentados, do turismo internacional. Apenas neste ano, o órgão já participou de feiras na América do Sul, América do Norte e na Europa.

Em Madri, na Espanha, o Estado marcou presença FITUR , abrindo espaço em agências e no mercado europeu. Na Colômbia, o Viaje Paraná esteve presente na Vitrina Turística da ANATO , debatendo a criação de possíveis rotas aéreas entre Bogotá e as cidades de Foz do Iguaçu e Curitiba.

Outros destaques foram no México, onde equipes do órgão passaram por Guadalajara, Monterrey e Cidade do México, com foco em captar turistas desse mercado turístico que segue em ascensão. Além de Miami, nos Estados Unidos, onde o Estado marcou presença no Seatrade Cruise Global, apresentando os resultados das temporadas de navios de cruzeiro em Paranaguá, no Litoral.