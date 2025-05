Atrações do frio: arraiás, festas da tainha e do feijão e tradições regionais movimentam o turismo

Foto: Reprodução/Secom Paraná

Em Prudentópolis, até máquina é usada na "maior feijoada do Brasil". Foto: Prefeitura de Prudentópolis



GASTRONOMIA E FESTIVAIS– Em Curitiba, nos dias 29 e 30 de maio, a atração é o Prêmio Queijo do Paraná, que acontece no Museu Oscar Niemeyer (MON), com apoio do Governo do Estado. A edição deste ano, a segunda do evento, teve recorde de 515 queijos inscritos de 107 produtores e laticínios de 76 municípios, superando os 290 participantes da primeira edição. Com 21 categorias, que contemplam queijos elaborados a partir de leite de vaca, cabra, ovelha ou búfala, além de criações especiais, o prêmio é uma vitrine para a diversidade e a excelência da produção queijeira paranaense.

De 11 a 13 de julho, acontece a Festa do Vinho e do Queijo de Salgado Filho, município do Sudoeste do Paraná. Na região Noroeste, Campo Mourão conta com a 30ª Festa Nacional do Carneiro no Buraco, entre 10 e 13 de julho.

Organizado pela Paróquia São José de Santa Felicidade, a Festa do Frango, Polenta e Vinho nos dias 4, 5 e 6 de julho, reúne o melhor da gastronomia do bairro italiano e turístico de Curitiba. Ainda na Capital acontece a 13ª edição do Festival de Inverno do Centro Histórico de Curitiba entre os dias 26 e 29 de junho, um convite ao aconchego do inverno paranaense. Assim como muitos outros eventos da época, o festival terá música, gastronomia e atividades culturais.

Em Prudentópolis, nos Campos Gerais, chama atenção dos visitantes a 14ª edição da Festa Nacional do Feijão Preto, que acontece no Centro de Eventos Terra das Cachoeiras nos dias 15 a 17 de agosto, ofertando aos visitantes a “maior feijoada do Brasil” – segundo a organização.

Os meses de maio a julho têm um significado especial para as populações caiçaras do Litoral, porque é nesta época que surgem nas águas paranaenses os cardumes de tainha, em grande abundância – por isso, a captura artesanal da espécie é autorizada neste período. A abundância do peixe acabou resultando em diversas festas gastronômicas. Municípios como Paranaguá, Pontal do Paraná e Guaratuba, além da Ilha do Mel, realizam programações anualmente nesta época.

Além da tainha, a Cambira é um prato típico de Pontal do Paraná, à base de filé de peixe salgado e defumado que, uma vez seco, vai para a panela de barro com água e especiarias (tomate, pimentão, coentro, pimenta e bananas). Um dos eventos tradicionais da temporada de frio no Paraná é justamente o Festival da Gastronomia Caiçara, que neste ano está previsto para ser realizado de 30 de junho a 30 de julho.