Empresários do turismo podem participar de três grandes feiras com o Estado em junho e julho

Três grandes feiras do turismo vão movimentar os meses de junho e julho em Foz do Iguaçu, no Oeste, e em São Paulo. O Viaje Paraná, órgão de promoção do setor, abre espaço nos seus estandes para empresários do trade exporem produtos e serviços no Festival das Cataratas (FIT Cataratas) e na ExpoCatólica.

Já a Secretaria do Turismo e a Invest Paraná convocam expositores para a 19ª edição da Feira Internacional de Produtos Orgânicos e Agroecologia (BIobrazil FAIR) e Feira de Alimentação Saudável, Suplementos e Produtos Naturais e Saúde (Naturaltech), em São Paulo.

Todas as feiras são oportunidades para expor o potencial do Paraná, tanto em serviços de turismo quanto em produtos agrícolas, fundamentais também para o turismo gastronômico, um dos segmentos que apresenta crescimento no Estado.

FIT – Em Foz do Iguaçu, o Festival das Cataratas acontece entre os dias 04 e 06 de junho, reunindo representantes do trade turístico nacional e internacional, operadoras, agências de viagens, destinos, entidades públicas e privadas. As inscrições para participar como coexpositor devem ser feitas até o dia 13 de maio, neste link .

Consolidado como um dos principais eventos do setor na América Latina, o Festival das Cataratas acontece neste ano no Rafain Palace Hotel & Convention. Com foco em inovação, sustentabilidade e integração regional, o Festival proporciona uma vitrine estratégica para fortalecer a presença do Paraná no mercado turístico nacional e internacional.

A participação no estande do Viaje Paraná oferece aos coexpositores uma oportunidade estratégica de promoção institucional e comercial, com exposição direta de produtos, serviços e roteiros turísticos, fortalecimento de parcerias e inserção em ações coordenadas de divulgação do turismo paranaense.

Em paralelo, no mesmo local, sertá realizado o Fórum Internacional de Turismo do Iguassu e o Hackatour Cataratas, duas oportunidades únicas de networking, promoção de destinos e geração de novos negócios.

EXPOCATÓLICA – Em São Paulo, o foco é o turismo religioso, com a ExpoCatólica, entre os dias 03 e 06 de julho. Trata-se de uma feira internacional de produtos e serviços para a Igreja, que se constitui na maior vitrine do segmento no Brasil e na feira católica mais visitada no mundo. A manifestação de interesse para participar dessa feira deve ser feita até o dia 18 de maio, neste link .

Voltada à promoção comercial de destinos e produtos segmentados, dentre eles os de turismo religioso, o Viaje Paraná esteve presente em 2024 na ExpoCatólica em parceria com o GT de Turismo Religioso do Paraná, e pelo êxito alcançado participará também da edição 2025.

A edição de 2024 atingiu a marca de 30 mil visitantes, 200 expositores, 22 eventos simultâneos, impactando um público de cerca de um milhão de pessoas. A feira proporciona um encontro de centenas de expositores ligados aos setores devocionais, litúrgico, arquitetura, tecnologia, comunicação e turismo religioso de vários lugares do Brasil.

Ela é planejada para promover negócios respeitando a fé, a cultura e os valores cristãos, reunindo pessoas, instituições e empresas comprometidas em fortalecer o segmento. O evento acontece no Pro Magno Centro de Eventos, em São Paulo.

BIOBRAZIL FAIR – Realizadas simultaneamente entre os dia 11 e 14 de junho, em São Paulo, as feiras Bio Brazil Fair e Naturaltech formam o maior evento da América Latina voltado exclusivamente a produtos naturais e orgânicos. São mais de 760 expositores de 30 países diferentes, incluindo varejistas, profissionais da saúde, empresários, produtores, cooperativas, associações e autoridades do setor.

Podem expor no estande paranaense produtores, empresas da indústria de alimentos, bebidas e bem-estar, entidades setoriais e organizações associativas do Estado do Paraná que comercializam produtos e/ou coprodutos processados nas categorias: Produtos Vocacionais do Programa VRS, Erva-Mate, Café e Mel.

As inscrições para participar como coexpositor devem ser feitas até o dia 12 de maio, neste link .