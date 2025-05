Ocupação em hotéis, visitas a atrativos e festas do trabalhador impactaram turismo no feriadão

O feriado do Dia do Trabalhador impactou o desempenho do setor do turismo no Paraná. A rede hoteleira registrou altas taxas em algumas regiões, além de intensa movimentação em outros serviços. O reflexo foi observado nos hotéis e meios de hospedagem de Curitiba, que atingiram taxa de 80% de ocupação, segundo o Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação (SEHA). Em Foz do Iguaçu a taxa foi de 71%, conforme do Sindicato de Hotéis, Restaurantes e Bares (Sindhotéis) do município.

“Essa gestão sabe o peso do turismo na economia, com o Paraná se transformado em um destino destaque durante todo o ano. Os feriados, que antes eram conhecidos por esvaziar os municípios, agora são celebrados pelo setor de serviços, que se beneficia de bons números que o turismo paranaense tem registrado, com esforços do Governo do Estado”, disse o secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos.

No Oeste, de acordo com pesquisa realizada pelo Sindhotéis de Foz, as hospedagens de três estrelas apareceram com 74% de ocupação prevista para o período do feriado. Na sequência estiveram os resorts do município, também na preferência dos turistas, com taxa de ocupação prevista de 72%.

Segundo Jaime Mendes, presidente do Visit Iguassu – instituição sem fins lucrativos de promoção do destino Iguaçu – os dados também refletem uma trajetória crescente ao setor. “Os registros de ocupação hoteleira enfatizam a importância dos feriados ao município e ao Estado. Eles reforçam o papel da gestão integrada do setor no trabalho de divulgação e promoção do destino”, disse.

SETOR COMEMORA– A demanda também refletiu positivamente no segmento do turismo gastronômico, por meio dos serviços de alimentação e entretenimento. É o que aponta o presidente da Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas (Abrabar), Fábio Aguayo.

“O feriado foi surpreendente, de Leste a Oeste, com grande fluxo em Curitiba, Litoral e Foz. Tínhamos uma ‘concorrência’ de turistas com o show da Lady Gaga, no Rio de Janeiro, e mesmo assim, nossos municípios tiveram grande movimento nos polos gastronômicos, propiciando recursos às cidades, gerando empregos e rodando a economia”, explicou.

TRANSPORTES– No transporte aéreo o fluxo também foi positivo. Entre os dias 30 de abril e 4 de maio, o Aeroporto Afonso Pena, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), contabilizou mais de 74,6 mil passageiros, entre embarques e desembarques, um crescimento de 29% no comparativo com o mesmo recorte de 2024, que registrou 57,7 mil. Já o Aeroporto de Foz do Iguaçu registrou mais de 25,6 mil pessoas no mesmo período. Os dados são da CCR Aeroportos, que administra ambos os terminais no Estado.

ATRATIVOS– Importantes atrativos turísticos do Paraná também registraram boa visitação durante o período. A linha férrea que desce a serra do mar, ligando Curitiba a Morretes (Litoral), teve uma média de 91% de ocupação – com picos de 100% –, somando mais de 7,2 mil passageiros no feriado. Os dados são da Serra Verde Express, responsável pela operação do trem turístico – único brasileiro na lista de melhores passeios sob trilhos do mundo em 2025 , da editora britânica Lonely Planet.

Outro exemplo é o Parque Nacional do Iguaçu, em Foz, que recebeu 30.122 visitantes durante o feriado. Ao longo dos quatro dias, de quinta-feira (1.º de maio) a domingo (4), pessoas de 74 nacionalidades visitaram a Unidade de Conservação. O parque é lar das Cataratas do Iguaçu, uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e eleita como principal atrativo turístico do Brasil e América do Sul pela plataforma TripAvisor, em 2024.

EVENTOS AJUDAM– Em outros municípios e regiões do Estado, a movimentação turística também teve impacto significativo. O fluxo foi impulsionado pela realização de eventos regionais do Dia do Trabalho, aquecendo hotéis, restaurantes, postos de combustíveis e demais serviços ligados ao turismo paranaense.

As programações aconteceram no dia 1º em Planaltina do Paraná (Noroeste), Antonina (Litoral), Guarapuava (Centro), Marumbi (Vale do Ivaí), e nos municípios de Braganey e Cascavel (Oeste). Na região Noroeste, Inajá comemorou nos dias 1º e 2, enquanto Amaporã e Itaúna do Sul celebraram a data no dia 3.

Juntos, os eventos reuniram um público estimado em 52,6 mil pessoas, conforme dados dos organizadores. Todas as programações citadas tem apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR). Confira o calendário completo de eventos turísticos apoiados pelo órgão estadual em maio AQUI .

HISTÓRICO POSITIVO– O Paraná segue em uma linha positiva quando se trata da ocupação hoteleira. Neste ano, hotéis de algumas regiões já haviam registrado quase ocupação total, como no feriado prolongado de Páscoa e Tiradentes, entre os dias 18 a 21 de abril.

O mesmo aconteceu na semana de aniversário de Curitiba, celebrado em 29 de março, quando a Capital registrou taxa de 100% de ocupação. O fluxo foi impulsionado por um show internacional da cantora Olívia Rodrigo, pelo Festival de Curitiba – com apoio do Viaje Paraná – e outros eventos com apoio da Secretaria do Turismo, todos realizados na mesma semana.