Viaje Paraná prorroga inscrições para exposição em feiras nacional e internacional

As inscrições para empresários participarem como coexpositores no estande do Viaje Paraná em duas feiras, em junho, foram prorrogadas até quarta-feira (07). Ambos são eventos ligados ao segmento MICE, que abrange a área de negócios e eventos. Uma das feiras é a Fiexpo Latin America, que acontece em San José, na Costa Rica, de 09 a 12 de junho. A outra oportunidade é no Evento Business Show (EBS) em São Paulo, nos dias 04 e 05 de junho.

Ao todo, mais de 20 empresários já se candidataram para participar das duas feiras. São empresários dos ramos de alimentação, hospedagem, agências de viagens e receptivo, entretenimento, lazer, parque aquático, transporte turístico, espaços para eventos e treinamentos, e fornecedores para eventos.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão pertencente à Secretaria do Turismo do Pataná (Setu), explica que as inscrições foram prorrogadas para permitir um maior tempo para inscrição dos interessados. “Queremos dar um tempo maior para que os empresários possam se organizar e solicitar a participação de coexpositores nos dois eventos. Isso porque tivemos um feriado no meio do caminho”, explica.

“A participação como coexpositor nesses eventos é muito importante porque são espaços que funcionam como vitrines para oportunidades de novos negócios e divulgação dos serviços e produtos que o Paraná oferece ao segmento MICE”, completou o presidente. Para participar da Fiexpo na Costa Rica, basta se inscrever AQUI

Para participar da EBS em São Paulo, a inscrição deve ser feita AQUI .

FIEXPO - A Fiexpo Latin America consolidou sua potência no mercado internacional de reuniões e incentivos na América Latina e no Caribe. Ela reúne fornecedores especializados e destinos com compradores de alto nível de todo o mundo. É um espaço onde as oportunidades não são apenas identificadas, mas ativamente buscadas, atuando como um catalisador para a colaboração internacional e a expansão dos negócios.

O evento acontece no Centro de Convenciones da Costa Rica, e a edição do ano passado contou com aproximadamente 700 expositores, além de 1.100 hosted buyers (profissionais convidados especialmente para encontrar fornecedores e fechar negócios) e visitantes. Foram mais de 12.800 reuniões de negócios agendadas, com uma estimativa de potencial de negócios gerados em US$ 872 milhões.

EBS– O Evento Business Show (EBS) em São Paulo acontece dentro da 23ª Feira da Indústria de Eventos Corporativos, Incentivos, Treinamentos, Congressos e Feira, no Centro de Convenções Rebouças. Ele é considerado o maior dentro do segmento por sua expertise na promoção do networking, participação de empresas líderes da indústria, de instituições financeiras, entre outras. A proposta é promover conexões com profissionais, reuniões e rodadas rápidas, acesso a insights e tendências.

Além da Feira, também haverá o Speed Meeting dedicado exclusivamente ao MICE (Meetings, Incentives, Conferences e Exhibitions) e o Congresso MICE com palestras de grandes especialistas do segmento, conforme programação. A edição de 2024 contou com aproximadamente 80 expositores e mais de 7 mil reuniões de negócios entre compradores e vendedores.