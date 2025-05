Expoingá, festas regionais e gastronomia movimentam o turismo do Paraná em maio

O mês de maio terá eventos, encontros, celebrações e programações locais que vão aquecer o turismo nas diversas regiões do Paraná, contribuindo para fomentar o fluxo de visitantes e propagar a imagem do turismo estadual no Brasil e Exterior. As atrações estão no calendário da Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná.

Um dos destaques de maio é a Expoingá, realizada em Maringá, no Noroeste. Posicionada entre os maiores eventos nacionais do agronegócio, a 51ª edição edição será entre os dias 8 e 14 de maio. O Governo do Estado participará com um estande com mais de 70 expositores, que levarão seus produtos dentro dos segmentos gastronômico (comidas e bebidas típicas), turismo rural, meios de hospedagens, turismo religioso e também divulgação de atrativos e destinos municipais.

Na última edição da Expoingá, em 2024, mais de 516 mil pessoas passaram pelo Parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, gerando R$ 1,1 bilhão em negócios. Para este ano, um dos grandes destaques no estande da Secretaria do Turismo é a experiência proposta pelos expositores estaduais, quando ocorrerá uma produção associada com degustações dos produtos paranaenses.

Outro importante mote de movimentação turística são as celebrações do Mês do Trabalhador. A maior parte das festas ocorre já no início de maio. No dia 1º, são destaques os eventos em Planaltina do Paraná (Noroeste), Cascavel e Braganey (Oeste), Antonina (Litoral), Guarapuava (Centro) e Marumbi (Vale do Ivaí). Amaporã e Itaúna do Sul, ambos no Noroeste, celebram a data no dia 3. Em Inajá, no Noroeste, a Festa dos Trabalhadores é nos dias dias 1 e 2.

FEIRAS, EXPOSIÇÕES E SIMPÓSIOS– Em Braganey, na região Oeste, acontece a ExpoBraga, entre os dias 1º e 4. Nos mesmos dias e na mesma região, Corbélia promove nova edição da Festa da Soja. Enquanto Mallet (Sul) realiza a 25ª edição da Festa Estadual do Kiwi, entre 2 e 4, e Altônia (Noroeste) celebra a 1ª Festa do Leite (14 a 18). No Sudoeste, em Coronel Vivida, acontece a 10ª Expovivida, entre os dias 1 e 5.

Em Curitiba, no dia 7, ocorre o Seminário Turismo no Paraná. Pranchita, no Sudoeste, promove entre 8 e 12 de maio a Festpran, festival cultural anual, com música, arte e apresentações de talentos locais, que movimentam o turismo e a cultura na região. Já Palotina, no Oeste, promove a Expo Palotina, entre os dias 15 e 18. Nos dias 17 e 18 Umuarama é movimentada pela Festa do Zé Operário, celebração anual organizada pela Paróquia São José Operário. A programação inclui missas, procissões, barracas com comidas e bebidas típicas, apresentações culturais e atrações musicais.

CULTURA E GASTRONOMIA– Cascavel (Oeste) recebe no dia 1º uma edição da Orquestra Viola Caipira, evento com música de primeira qualidade que atrai visitantes de diversas cidades. Na mesma região, o Arraiá das Candeias, em Goioerê, movimenta a cidade e os municípios próximos nos dias 24 e 25 o. A partir do dia 2, Jandaia do Sul promove a 4ª edição do Festival da Cachaça, que segue até o dia 4.

Nos dias 3 e 4, Mirador, no Noroeste, conta com a 18ª Cavalgada da Acamir. Evento promovido pela Associação dos Cavaleiros de Mirador celebra a cultura e tradição cavaleiras, com destaque para cavalgadas, shows musicais, confraternização e lazer. Em Mato Rico, na região Central, acontece a 5ª Tropeada, em homenagem aos tropeiros, de 24 a 26. Novamente em Planaltina do Paraná, no dia 4, haverá a 2ª Corrida das Trilhas Paranaenses.

Campo Mourão, na região Noroeste, promove muita gastronomia com o 35º Costelão de São José (dia 4). Em Curitiba, de 15 de maio a 1º de junho, a atração é o Festival Brasil Sabor, realizado pela Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel).

Foz do Iguaçu recebe mais uma edição do Black Bill Steak Festival, festival de churrasco no dia 24. Manoel Ribas, na região Central, promove seus pratos típicos com a Manoel Ribas Gastronômica (31 de maio a 1º de junho). Também no dia 31 outra atração é o Concurso para Escolher o Prato Típico de Corbélia.

NAÚTICO E RELIGIOSO– Pato Bragado, no Oeste, realiza em 23 e 24 o IV Torneio Internacional de Pesca Esportiva do Tucunaré. Antonina recebe a 4ª edição do Yatch Day, reunindo diversos entusiastas e amantes no segmento náutico e de embarcações, no dia 31.

Kaloré, no Vale do Ivaí, realiza no dia 4 o Festão da Paróquia de São Benedito. Dos dias 8 a 11, o Litoral do Estado recebe o 2º Dias das Mães na Casa da Mãe do Rocio, em Paranaguá. Maringá tem mais uma edição do Momento de Espiritualidade, no dia 12.

ANIVERSÁRIOS E EMANCIPAÇÕES– Em maio alguns municípios celebram aniversário ou emancipação política com programações locais. São eles, Alto Paraná, 71 anos, entre os dias 2 e 4; Jesuítas, 45 anos, do dia 16 ao 18; Corumbataí do Sul, 38 anos de Emancipação Política, entre 23 e 25. O município de Uraí comemora o aniversário com celebrações nos dias 4 e 5, 10, 17 e 18, 24 e 31.

Confira o calendário de eventos turísticos do mês de maio:

1º – Comemoração ao Dia do Trabalhador – Planaltina do Paraná

1º – 57º Festa do Trabalhador e 28º Festa do Costelão – Cascavel

1º – Festa do Trabalhador - Guarapuava

1º – 23º Festa Social – Antonina

1º – Orquestra Viola Caipira – Cascavel

1º – Torneio Regional de Futebol Suíço – (torneio do Dia do Trabalho) - Marumbi

1º e 2 – Festa dos Trabalhadores – Inajá

1º a 4 – EXPO BRAGA – Braganey

1º ao 4 – Festa da Soja – Corbélia

1 a 5 - No Sudoeste, em Coronel Vivida, a 10ª Expovivida

2 a 4 – 71º Aniversário de Alto Paraná

2 a 4 – 25° Festa Estadual do Kiwi – Mallet

2 a 4 – 4ª Edição do Festival Nacional da Cachaça – Jandaia do Sul

3 – Festa do Trabalhador – Amaporã

3 – Dia do Trabalhador – Itaúna do Sul

3 e 4 – 18ª Cavalgada da ACAMIR – Mirador

4 – 35º Costelão de São José – Campo Mourão

4 – 2ª Corrida das Trilhas Paranaenses – Planaltina do Paraná

4 – Festão da Paróquia de São Benedito – Kaloré

7 – Seminário Turismo no Paraná – Curitiba

8 a 11 – 2º Dias das Mães na Casa da Mãe do Rocio – Paranaguá

8 a 11 – Festpran - Pranchita

8 ao 14 – Expoingá – Maringá

12 – Momento de Espiritualidade – Maringá

14 ao 18 – 1º Festa do Leite – Altônia

15 ao 18 – ExpoPalotin - Palotina

15 de maio a 1º de junho – Festival Brasil Sabor – Curitiba

16 ao 18 – 45º Aniversário do Município de Jesuítas

17 e 18 – Festa do Zé Operário – Umuarama

20 - Pan Rotas Next – Fortaleza (CE)

23 e 24 – IV Torneio Internacional de Pesca Esportiva do Tucunaré – Pato Bragado

23 ao 25 – 38° Aniversário de Emancipação Política de Corumbataí do Sul

24 – Black Bill Steak Festival – Foz do Iguaçu

24 e 25 – Arraia das Candeias – Goioerê

24 ao 26 – 5ª Tropeada – Mato Rico

26 – Expo Fórum Turismo 60+ – São Paulo (SP)

28 e 29 – Simpósio Internacional de Direito Comparado: Civil e Canônico – “Igreja e Estado: laicidade e cooperação” – Londrina

30 a 1º de junho – Manoel Ribas Gastronômica – Manoel Ribas

31 – 4º Yacht Day – Antonina

31 – Concurso para Escolher o Prato Típico – Corbélia

31 – Aniversário de Uraí

4 e 5, 10, 17 e 18, 24 e 31 – celebrações pelo aniversário de Uraí.