Paraná + Viagem: trabalhadores de indústrias têxteis conhecem gratuitamente Foz do Iguaçu

O programa Paraná + Viagem, criado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR), consolida-se como iniciativa social, com foco na inclusão de públicos que, normalmente, não têm tanto acesso ao turismo. A viagem mais recente realizada pelo programa foi no último sábado (26) e levou 42 trabalhadores de indústrias têxteis do município de Santo Antônio do Sudoeste para conhecer Foz do Iguaçu, na região Oeste.

Desde 2024, quando começou a funcionar, até esta terça-feira (29), já viajaram gratuitamente para conhecer belezas e atrativos do Paraná 3.215 pessoas, de diferentes públicos. Os idosos são maioria, representando 60% dos viajantes. Ao todo, já foram realizadas 52 viagens desde o início do programa. O investimento aproximado é de R$ 1,9 milhão até o momento.

Pelo programa Paraná + Viagem, as prefeituras devem desenvolver um Plano de Trabalho e, após a aprovação pela Setu, recebem recursos estaduais para promoverem viagens dentro do Paraná. Os recursos podem ser usados para despesas como alimentação, hospedagem, transporte, guia de turismo e seguro viagem.

Para participar do roteiro mais recente, o município de Santo Antônio do Sudoeste selecionou funcionários de 15 indústrias de confecção locais. Eles trabalham diretamente na confecção de camisas, camisetas, jeans, calça social e roupas de alfaiataria.

“O governador Ratinho Junior entende a importância de focar esforços no turismo, o que é um dos diferenciais dessa gestão do governo estadual. Quando criamos essa oportunidade, levamos viajantes a conhecer mais dos nossos atrativos. Eles serão os propagadores da imagem do Paraná, valorizando o que temos de melhor em nossas regiões”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

OPORTUNIDADE ÚNICA– O programa tem sido responsável por impactar vidas, como é o caso de Rosa dos Santos, uma das trabalhadoras da empresa Mittotex, de Santo Antônio do Sudoeste, que teve a oportunidade de participar do programa.

“Não tenho palavras para agradecer e explicar o que senti com a viagem, porque nunca havia visitado Foz do Iguaçu, com aquelas Cataratas maravilhosas. Foi muito bom, uma experiência que vou levar para a vida toda”, contou a viajante, de 50 anos.

Sidney Vieira, da empresa Traymon, também relatou a sua experiência. “Fiquei surpreso ao receber o convite da empresa e foi uma experiência única. A Terra das Cataratas é incrível e inesquecível”, disse.

INCLUSÃO– Os passeios têm como foco a inclusão social, a qualidade de vida dos viajantes e democratização do acesso ao lazer. Reforçando os objetivos do programa, Santo Antônio do Sudoeste também já havia realizado outra viagem, no dia 17 de abril, levando alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e seus responsáveis a Ampére e Pérola do Oeste, que estão entre 30 e 40 km de carro do município.

“Em nosso planejamento, estamos sempre dividindo as previsões de viagens entre destinos grandes, como Foz do Iguaçu, e locais que valorizam também o turismo da nossa região. Por isso levamos público a Ampére e Pérola do Oeste, que estão próximas e também tem atrativos, como fábrica de chocolate, turismo religioso e outras opções”, explicou Andreia Bonan, diretora de turismo do município.

PROGRAMAS –O Paraná + Viagem é um dos três programas novos do Governo do Estado para a área do turismo. Os outros dois são o Paraná + Infra e o Paraná + Eventos.

O Paraná + Infra prevê qualificar a infraestrutura turística, melhorar a qualidade dos produtos e contribuir para a expansão do setor. O programa abrange obras de construção, reforma e revitalização, aquisição de equipamentos e sinalização turística.

Já o Paraná + Eventos atua na promoção de eventos regionais e geradores de fluxo, como shows, feiras e festivais gastronômicos ou folclóricos, dentre outros. Ele inclui repasse de recursos para os municípios realizarem e promoverem eventos, com o objetivo de ampliar a quantidade de viagens e roteiros internos, acarretando em um maior desenvolvimento local nos diversos setores da economia.