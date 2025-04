Novo voo liga Salvador à capital da Argentina

A Sky Airline e o Aeroporto de Salvador anunciaram, no dia 2 de abril, uma nova rota direta entre Salvador e Buenos Aires, operada pela companhia aérea chilena. Esta é a primeira conexão da Sky entre as duas capitais e foi oficialmente lançada em uma cerimônia especial no Aeroporto Internacional de Salvador, que contou com apresentações culturais e entrega de brindes aos passageiros. As informações foram noticiadas pelo portal Let’s Go Bahia.

Os voos serão realizados duas vezes por semana, sempre às quartas-feiras e aos domingos, com duração média de quatro horas. A aeronave chega a Salvador às 12h20 e parte rumo à capital argentina às 13h20. A expectativa é que a nova operação movimente cerca de 2,4 mil passageiros por mês, impulsionando o turismo entre os dois destinos. No voo inaugural, a taxa de ocupação foi de 85%.

Felipe Oliveira Pedreira, da Bahia Terra Turismo, agência de turismo receptivo, afirma que a nova rota trará maior visibilidade para a cidade de Salvador e para o estado da Bahia como um todo, tanto na Argentina quanto em outros países da América do Sul. “Essa conexão aérea amplia o mercado de turismo e de negócios entre as duas cidades”, destaca.

Ainda segundo o profissional, o principal benefício do voo direto é a eliminação do tempo de espera para conexões. “Isso desperta o interesse dos turistas argentinos, já que chegarão mais rapidamente ao destino brasileiro”, analisa.

O especialista também ressalta que a maioria dos segmentos do setor turístico baiano — como a rede hoteleira, agências de viagens e restaurantes — será beneficiada, direta ou indiretamente, com a nova conexão aérea.

“A expectativa é que aumente o fluxo turístico para a capital Salvador e para destinos próximos, como Morro de São Paulo (a cerca de três horas de distância), Costa do Sauípe (a aproximadamente uma hora e meia de carro) e a Ilha de Boipeba, que fica a cerca de cinco horas da capital baiana”, enfatiza.

Segundo levantamento feito pelo Ministério da Justiça e divulgado pelo Diário do Nordeste, os quatro estados nordestinos que mais receberam estrangeiros em 2022 foram: Bahia, com 75,5 mil turistas; Ceará, com 60 mil; Pernambuco, com 42,9 mil; e Rio Grande do Norte, com 15,7 mil visitantes internacionais. Ainda de acordo com a pesquisa, os argentinos lideram o número de estrangeiros na Bahia, representando mais de 22 mil visitantes no ano.

Para Felipe, a nova rota promete impulsionar significativamente a chegada de turistas sul-americanos à Bahia. “Destinos já consagrados entre os argentinos, como Itacaré — conhecida por suas belas praias e tradição no surfe — continuam atraindo visitantes, enquanto locais como Barra Grande começam a ganhar destaque e a despertar o interesse desse público”, acrescenta.

