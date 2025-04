Rota dos Destilados do Paraná é opção turística diferenciada do Vale do Ivaí

A Rota dos Destilados do Paraná é uma boa opção para conhecer mais da versatilidade do Turismo Gastronômico do Estado, que envolve tanto comida, quanto bebidas. Única estruturada neste recorte no Paraná, o caminho passa por municípios da região do Vale do Ivaí, valorizando empreendimentos, hospedagens, experiências turísticas, envolvendo produtores modernos e artesanais e dando destaque às diferentes vertentes da destilaria paranaense.

Com quase 150 qilômetros de extensão, o caminho foi traçado e organizado localmente pela Associação de Municípios do Vale do Ivaí Turismo (AMUVITUR). Em seu itinerário estão a Cachaçaria Estância Moretti e a sede da Cachaça Companheira, ambas em Jandaia do Sul; a fábrica do Ivaí Gin , em São João do Ivaí; e a pousada Solar Águas do Ivaí, que conta com uma experiência náutica no município de Borrazópolis.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná, vinculado à secretaria estadual do Turismo, ressalta que muitos empreendimentos e experiências vêm surgindo no Paraná após a política do Governo do Estado de valorizar o turismo como geração de emprego e renda.

“O turismo é uma fonte de renda que surge da valorização da produção, seja através do setor privado ou dos municípios, com total aproveitamento do que a região tem de melhor a oferecer aos turistas e visitantes. Nos orgulha essa primeira rota estruturada com foco na destilaria paranaense. A iniciativa comprova que além de sermos referência na produção da cachaça, do gin e de outras bebidas, temos também potenciais novos a serem explorados”, disse.

A rota possuí um Passaporte Turístico, que serve como guia para os viajantes que decidem explorar o trajeto. O passaporte também fornece descontos e brindes nas experiências, por meio de um sistema de carimbos, que podem ser adquiridos ao visitar os destinos do itinerário. O passaporte pode ser adquirido AQUI .

VALE DO IVAÍ– Com 26 municípios, o Vale do Ivaí é uma das 18 Regiões Turísticas do Paraná. Ela se destaca pelas opções de turismo rural, religioso e gastronômico, com festas tradicionais, trilhas, cachoeiras e o próprio Rio Ivaí.

Igor Pereira é presidente da Amuvitur, que funciona como Instância de Governança Regional (IGR) e é a instituição responsável por fomentar o turismo em suas áreas de abrangência. Ele afirma que este é apenas o início de um grande projeto que reconhece a riqueza cultural, natural e sensorial da região.

“Tudo isso foi desenvolvido para conectar os atores do turismo local, como uma ponte que atravessa o passado, presente e futuro do território. É um resgate das nossas tradições, preservando o legado e a identidade cultural do Vale do Ivaí”, afirma Pereira. “Isso fortalece nossa comunidade e gera uma nova economia sustentável e colaborativa, porque o turismo é a jornada pela alma de um lugar, uma troca de histórias, saberes e afetos”, explica.

APOIO AO SEGMENTO – O Governo do Estado entende a importância da gastronomia, com recorte às bebidas, dentro do setor turístico. Prova disso é que as três destilarias do roteiro – Moretti, Companheira e Ivaí Gin – já participaram uma ou mais vezes como expositores em estandes da Secretaria do Turismo. Além da degustação, os espaços ofereceram aos produtores uma maior conexão com público de diferentes eventos, convertendo o networking em vendas, parcerias e maior visitação turística.

Confira o itinerário da Rota dos Destilados:

ESTÂNCIA MORETTI – A primeira parada é na Estância Moretti, em Jandaia do Sul, onde é possível conhecer a excelência de cachaças paranaenses premiadas. A destilaria é conhecida por blends únicos, como a Cachaça 4 Madeiras, envelhecida em carvalho francês, carvalho americano, imburana e castanheira. O local também oferece uma experiência sensorial, por meio de degustações de rótulos exclusivos.

Estância Moretti

Segunda à sábado / 09h às 17h30

Estrada da Pedreira, km03, Gleba Dourados – Jandaia do Sul

(43) 99129-0161

CACHAÇA COMPANHEIRA – Na sequência, a sede da Cachaça Companheira oferece três opções de visitação, desde tours guiados até degustações exclusivas. É possível explorar o alambique, conhecer mais do processo de produção das bebidas e aproveitar um ambiente acolhedor em meio à natureza.

Cachaça Companheira

Segunda à sábado 08h às 18h

Rod. BR369, Km 04 - Jandaia do Sul

(44) 99179-0456

IVAÍ GIN – Seguindo o roteiro, é possível conhecer a Destilaria Água da Glória, onde é feito o Ivaí Gin. Ele é vencedor de alguns dos principais prêmios internacionais do ramo da destilaria, além de ser reconhecido pela revista Forbes como um dos melhores gins do mundo. A bebida é feita com ingredientes 100% paranaenses, como o pinhão, nó de pinho e água do Rio Ivaí, que estão presentes na receita. O local oferece visitas guiadas que mostram mais do processo produtivo do destilado, além de degustações e outras atividades sensoriais envolvendo a bebida.

Ivaí Gin

Segunda à sábado das 08h às 18h / Domingo das 09h ás 18h

Destilaria Água da Glória, S/N Estrada p/ Fênix Rodovia - São João do Ivaí

(43) 99854-3364

POUSADA SOLAR DAS ÁGUAS E RIVER EXPERIENCE - Na última parada é possível realizar o Ivaí River Experience, uma atividade náutica, com três horas de degustação de drinks às margens do Rio Ivaí. O serviço é ofertado pelo Airbnb Solar Águas do Ivaí, uma boa opção para quem quiser conhecer o roteiro com calma, se hospedando na região. O local conta com chalés, raia semi-olímpica, sauna, trilhas ecológicas, lavandário e passeios de caiaque.

Pousada Solar Águas do Ivaí e River Experience

Sexta à Domingo das 09h às 14h

Estrada do Café do Norte, Borrazópolis - PR, 86925-000

(43) 99603-3966.