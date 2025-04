Em nova convenção, mais 500 agentes de viagem conhecem o turismo do Paraná

Teve início neste domingo (27) a Convenção da Operadora BWT, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. A programação reuniu 500 profissionais de turismo, de pelo menos 11 estados brasileiros, que conheceram os potenciais paranaenses no setor. Essa é quarta de uma série de grandes convenções que devem acontecer no Estado ao longo deste ano, graças aos esforços do Viaje Paraná - órgão do Governo de promoção comercial do setor.

A 6° edição da Convenção BWT segue até esta segunda-feira (28), promovendo um mix de conteúdos estratégicos, networking e interações dinâmicas entre os participantes e o destino. A cerimônia de abertura destacou o Paraná como estado anfitrião, com a presença de autoridades, como o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, que ressaltou o turismo como agentes transformador.

"O Paraná tem investido muito no setor e, para nós, é um orgulho ver todos esses agentes de viagens e profissionais conhecendo nossos destinos. O Estado está pronto para acolher e mostrar a força turística paranaense, que registra crescimento positivos mês a mês", disse Cortes.

Norteada pelo tema “O turismo muda o mundo e transforma você “, a Convenção BWT 2025 oferece aos participantes oportunidades únicas de capacitação através de workshops especializados, rodadas de negócios exclusivas, palestras com os maiores especialistas do setor e momentos estratégicos de networking. É o que explica Adonai Arruda Filho, CEO da Operadora.

"Começamos em 2011 e hoje temos orgulho de ser uma das maiores operadoras do Brasil. Nossas experiências encantam milhares de pessoas por ano, graças a um crescimento sustentável, parceria e segurança para os clientes ", afirmou.

Com o evento deste domingo, o Paraná atinge a marca de 1.480 agentes e profissionais impactados em grandes convenções realizadas no Estado. As outras foram da Operadora Abreu (em Foz), com 150 participantes, da Visual / Rextur (também em Foz), com 350 pessoas, além do evento da Schultz Operadora, que reuniu 480 profissionais em Curitiba.

FOZ EM DESTAQUE -Das quatro grandes convenções já realizadas no Estado neste ano - com apoio do Viaje Paraná -, a BWT é a terceira que teve Foz do Iguaçu como anfitriã. O município é um dos principais destinos de estrangeiros no País, o que ajudou a posicionar o Paraná como o terceiro maior portão de entrada de turistas internacionais no Brasil em 2024, quando mais de 914 mil pessoas chegaram ao Estado.

Além disso, Foz é lar do Parque Nacional do Iguaçu, que abriga as famosas Cataratas do Iguaçu - uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e eleita como principal atrativo do Brasil e da América do Sul pela plataforma TripAdvisor no ano passado.

Segundo Jaime Mendes, presidente do Visit Iguassu - organização sem fins lucrativos de divulgação do Destino Iguaçu -, apoiar e participar de iniciativas como esta reafirma o compromisso da instituição com a promoção integrada da região trinacional.

“Receber a Convenção BWT 2025 em Foz do Iguaçu é uma oportunidade estratégica para consolidar o posicionamento do nosso Destino no mercado nacional. Um evento desse porte reúne profissionais influentes do setor, impulsiona a economia local e amplia a visibilidade do Destino Iguaçu como uma escolha de excelência para o turismo de lazer e eventos corporativos. Este é o quarto evento dessa magnitude, sendo três deles realizados em Foz do Iguaçu, o que reforça ainda mais a importância e o prestígio do Destino", disse.

IMPACTO POSITIVO -Nas convenções é reunido todo o time de vendas de uma empresa e seus principais fornecedores, no caso, agências de viagens. O propósito é que, após os eventos, os profissionais e colaboradores estejam preparados para comercializar os destinos, atrativos e potenciais paranaenses, inserindo-os no mercado do setor.

A programação da BWT, ao proporcionar atualização sobre as principais tendências e destinos turísticos, fortalece o setor e cria novas oportunidades aos profissionais e aos destinos. Ter o Paraná - e Foz - como palco do evento deve impactar positivamente o Estado no mercado do turismo.

O gerente de Mercado do Viaje Paraná, Eduy Azevedo, explica que é importante apresentar o destino diretamente a quem o vende - ou seja, os agentes e profissionais do trade. Segundo ele, além das varias funções, a classe também é responsável por ampliar o fluxo de visitantes nos atrativos.

"O Paraná é o único estado do país com dois patrimônios naturais da humanidade: o Parque Nacional do Iguaçu e a Grande Reserva Mata Atlântica, além de ser reconhecido pelo 5.º ano consecutivo como o destino mais sustentável do Brasil. O Paraná é organizado, limpo, bonito e cheio de atrativos, com um dos melhores índices de qualidade de vida do país e localização privilegiada. Mostramos isso, porque quando enviamos um cliente (turista) para cá, queremos que ele volte", disse.

PLANO DE AÇÃO -Em 2025, o Estado deve re°ceber cerca de 5,3 mil agentes do setor brasileiro em 10 convenções, fruto de esforços coordenado pelo Viaje Paraná. As convenções fazem parte dos planos de ação do Governo do Estado, que têm como foco trazer grandes operadoras para que seus representantes possam desfrutar dos atrativos e conhecer de perto a infraestrutura e a rica gastronomia paranaense.