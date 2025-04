Governo do Estado divulga edital de concurso com 10 vagas para procurador do Estado

O Governo do Piauí, por meio da Procuradoria-Geral do Estado do Piauí (PGE-PI), publicou, no Diário Oficial do Estado, edição dessa sexta-feira (25), o edital do concurso público para o cargo de procurador do Estado.

O concurso contemplará 10 vagas para o cargo de procurador, com remuneração inicial de R$ 32.319,67, e tem como banca organizadora o Cebraspe.

Para o procurador-geral do Estado, Pierot Júnior, esse é um passo importante para o fortalecimento da atuação jurídica do órgão e para a renovação do quadro de membros da instituição, que contribui com a defesa dos interesses do Estado e da sociedade piauiense.

“Mais do que um processo seletivo, este concurso representa uma oportunidade para profissionais que desejam atuar na defesa jurídica do Estado com excelência, ética e compromisso com o serviço público”, destacou Pierot Júnior.

Clique aqui para acessar o edital.