Estado convida empresários a participarem de eventos em estande do Viaje Paraná

O Governo do Estado convida empresários para participarem de duas grandes feiras de âmbito nacional e internacional como coexpositores em estandes do Viaje Paraná, órgão estadual vinculado à Secretaria do Turismo (Setu). Os eventos são do segmento M.I.C.E - sigla em inglês para Encontros, Incentivos, Conferências e Feiras. Ambos acontecem no mês de junho.

Um deles é o Evento Business Show 2025 (EBS), nos dias 04 e 05, em São Paulo. O outro é a FIEXPO Latin América, de 09 a 12 em San José, Costa Rica. Os dois têm o objetivo de debater o turismo de negócios e eventos com grande potencial de negociação.

Os participantes de eventos do M.I.C.E. tendem a gastar cerca de três vezes mais do que turistas convencionais, além de permanecerem por mais tempo nos destinos. “Por isso, a participação como coexpositor em feiras e eventos desse segmento é muito importante para os empresários”, destaca o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes. “Esse convite para participarem dos nossos estandes fazem parte da política do Estado de caminhar junto com o setor privado para alavancar ainda mais o turismo, mostrando o potencial do Paraná”, afirmou.

EBS – O Evento Business Show ocorre dentro da 23ª Feira da Indústria de Eventos Corporativos, Incentivos, Treinamentos, Congressos e Feira, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo. Ela é considerada a maior dentro do segmento por sua expertise na promoção do networking, participação de empresas líderes da indústria e de instituições financeiras. A proposta é promover conexões com profissionais, reuniões e rodadas rápidas, acesso a insights e tendências.

Além da Feira, também acontecem o Speed Meeting dedicado exclusivamente ao M.I.C.E e o congresso com palestras de grandes especialistas do segmento, conforme programação. A edição de 2024 contou com aproximadamente 80 expositores e mais de 7 mil reuniões de negócios entre compradores e vendedores.

FIEXPO – O evento consolidou seu papel como referência do mercado internacional de reuniões e incentivos na América Latina e no Caribe. Ela reúne fornecedores especializados e destinos com compradores de alto nível de todo o mundo. É um palco onde as oportunidades não são apenas identificadas, mas ativamente buscadas, atuando como um catalisador para a colaboração internacional e a expansão dos negócios.

O evento acontece no Centro de Convenciones de Costa Rica e a edição do ano passado contou com aproximadamente 700 expositores, além de 1.100 profissionais convidados especialmente para encontrar fornecedores e fechar negócios, além de visitantes. Foram mais de 12.800 reuniões de negócios agendadas, com uma estimativa de potencial de negócios gerados em US$ 872 milhões.

Serviço:

A manifestação de interesse dos empresários para estar junto com o Estado no EBS, em São Paulo, deve ser feita até 05 de maio. Já para a Fiexpo em Costa Rica, o formulário precisa ser preenchido até 02 de maio.

Para manifestar interesse para a EBS clique aqui .

Para manifestar interesse para a Fiexpo clique aqui .