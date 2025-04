Edição 2026 do Fórum de Turismo Religioso será em Bandeirantes, no Norte Pioneiro

O Fórum Paranaense de Turismo Religioso já tem local definido para sua próxima edição: os participantes poderão desbravar o município de Bandeirantes e entrar em contato com os recortes da fé e da atividade turística no Norte Pioneiro do Paraná. O fórum busca apresentar e identificar potenciais dentro do segmento, além de trabalhar em prol da inter-religiosidade no turismo estadual.

O evento é organizado pelo Comitê Interinstitucional do Turismo Religioso do Paraná, vinculado à Secretaria de Estado do Turismo (Setu-PR), e deve acontecer em abril de 2026, colocando em evidência a tradição e aspectos culturais do município.

“O Estado apoia iniciativas ligadas ao turismo religioso, porque esse é um dos segmentos mais fortes que temos. A próxima edição do evento vai disseminar ainda mais ao público as várias expressões de fé encontradas no Paraná, que servem como indutores, além de ajudar na geração de empregos, renda e divulgação dentro e fora do Pais”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

Bandeirantes, com seus mais de 31 mil habitantes – segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foi escolhida como palco do próximo fórum graças a sua forte ligação com o turismo da fé. É o que explica Eliseu Rocha, coordenador do Comitê.

“O local foi escolhido por meio de critérios técnicos dos integrantes do Comitê. Essa edição na região do Norte Pioneiro terá como pano de fundo o fator histórico da Rota do Rosário, peça-chave para o desenvolvimento dos fóruns anteriores e da ampliação da oferta turística nesse pedaço do Paraná”, disse.

A Rota do Rosário é importante caminho de turismo religioso, que passa por atrativos de 17 municípios das regiões Norte Pioneiro e Campos Gerais – um trajeto superior a 600 km. Ela contempla igrejas, capelas, templos, museus monumentos e diversos outros atrativos turísticos ligados à fé cristã.

POTENCIAIS– Além da Rota, o município conta com muitos pontos de visitação. Um grande destaque é o Santuário de São Miguel Arcanjo, que conta com uma imagem de São Miguel, com 19,2 metros de altura, a terceira maior do mundo dedicada ao santo. O local também tem praça de alimentação, loja de artigos religiosos, sanitários, capela de adoração e a Casa do Peregrino.

Ainda no complexo do santuário fica localizada a maior cruz do País e a segunda mais alta do mundo, com 81 metros de altura. Além dela, também há a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, que atrai muitos grupos de peregrinos graças ao seu interior, repleto de obras sacras.

Já no recorte do enoturismo – que envolve a degustação de vinhos –, engana-se quem pensa que a atividade não pode fazer parte de roteiros de turismo religioso. A vinícola La Dorni, em Bandeirantes, chama atenção primeiramente por sua estética: ela fica em um castelo em estilo italiano, construída de maneira artesanal pelo proprietário, que usou mais de 50 mil pedras de arenito esculpidas à mão.

No local, é possível visitar o Castelo, suas adegas e apreciar bons vinhos, incluindo alguns rótulos próprios. Outro diferencial é que a vinícola é uma das únicas no Brasil a produzir vinhos sem álcool e vinhos para a celebração eucarística da Igreja Católica, que necessita de ritos e processos especiais definidos pela própria igreja.

Além disso, falar de fé e espiritualidade também passa por momentos de contemplação e reflexão. Para isso, a cidade conta com diversos espaços do tipo, como é o caso do Parque do Povo, que possuí dois grandes lagos e diversos equipamentos de lazer. Ou ainda o “Encontro das águas”, uma região a aproximadamente 15 km de Bandeirantes, onde acontece o encontro dos rios Cinzas e Laranjinha, que formam diversas quedas d´água e prainhas cercadas por mata nativa.

O município conta com outros diversos templos, museus e monumentos ligados a variadas expressões da fé paranaense. Com o evento, devem ser fomentados novos fluxos por toda a região, que conta com aproximadamente 40 atrativos de turismo religioso catalogados pela Secretaria do Turismo (Setu-PR).

IMPACTO– A última edição do fórum, realizada neste mês em Foz do Iguaçu, contou com mais de 830 inscritos que participaram de palestras, atividades, visitas guiadas e qualificações a respeito de oportunidades dentro do segmento e sobre a atuação da pasta estadual no setor. Além disso, o evento também promoveu rodadas de negócios, com mais de 40 inscritos, e um show gratuito da banda de rock cristão Rosa de Saron, que registrou público superior a 2 mil pessoas.

Também foram promovidas visitas guiadas em pontos turísticos do município fronteiriço, locais de devoção e sagrados de diferentes religiões. O circuito envolveu a Mesquita Omar Ibn Al Khattab, o Templo Budista Chen Tien, o Terreiro Ile Baru e a Catedral Nossa Senhora de Guadalupe.