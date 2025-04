Rotas cervejeiras em Curitiba e Região fomentam o turismo gastronômico do Paraná

Em evidência nas produções e atrativos ligados à gastronomia – que envolve tanto comida, quanto bebidas –, o Estado é destaque no turismo cervejeiro, com rotas consolidadas na Capital e na Região Metropolitana. De acordo com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), em 2024 o Paraná se estabeleceu como um dos estados com maior número de empresas do ramo, com mais de 170 cervejarias registradas e uma produção estimada em 7,8 milhões de litros por ano.

Curitiba conta com a Rota Cervejeira, uma opção para conhecer mais da cultura que envolve a produção e degustação da bebida. Lançada em 2024 pela Associação das Microcervejarias do Paraná (Procerva), o roteiro conta com apoio do Governo do Estado, por meio da Secretaria do Turismo (Setu-PR) e do Viaje Paraná.

O tour passa por 17 bairros e conta em seu itinerário com mais de 20 pubs, bares e empreendimentos. O roteiro conecta turistas, apreciadores e profissionais à cena curitibana das produtoras artesanais, dando destaque às microcervejarias. Confira as participantes e o trajeto completo AQUI .

Já em Pinhais, na Região Metropolitana (RMC), é possível visitar a Rota da Cerveja Artesanal, que conta atualmente com sete empreendimentos em seu itinerário. O roteiro é outra boa opção para os turistas que podem conhecer um município de fácil acesso, localizado a aproximadamente 10 km de carro do Centro de Curitiba e a 18 km do Aeroporto Internacional Afonso Pena, na vizinha São José dos Pinhais.

Irapuan Cortes, diretor-presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção comercial do setor no Estado -, afirma que as rotas são atrativos importantes, que destacam os municípios e fomentam a regionalização.

“Muitas vezes, um município que não conta com tantos atrativos turísticos encontra na sua cultura e na criação de rotas um novo fluxo e produto que valoriza o turismo municipal. A regionalização é muito importante, porque o turista que vem fazer a Rota Cervejeira de Curitiba pode conhecer a Rota da Cerveja em Pinhais, visitar o Caminho do Vinho em São José dos Pinhais e aproveitar muitos outros atrativos na Região Metropolitana”, afirmou.

TOUR PELA ROTA– Ainda em Pinhais, acontece a 2ª edição do Tour da Rota da Cerveja Artesanal, apresentando a cultura cervejeira do município aos turistas. O evento será no próximo sábado (26) e as inscrições começam nesta quinta-feira (24).

Organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação (Semde) e Departamento de Turismo de Pinhais, o passeio é gratuito e tem cerca de quatro horas de duração. As inscrições têm início no meio-dia desta quinta-feira e são limitadas. Saiba mais AQUI .

O passeio acontece de ônibus, por meio da Linha Turismo de Pinhais. Durante o roteiro, os participantes poderão visitar três cervejarias (Yellow Bird, Way Beer e Rubira), além de fazerem uma parada no Parque das Águas – onde está o Caneco, escultura em alusão à Rota da Cerveja – e outra no Bosque Municipal.

Essa é a segunda edição do tour cervejeiro no município. O primeiro passeio aconteceu em 12 de abril, quando 25 pessoas conheceram as cervejarias Coice da Mula, Lobos e Ovelha. Segundo a Prefeitura, a ideia é que o tour opere mensalmente, tornando o passeio uma programação fixa de Pinhais.

TAMANHO NÃO É DOCUMENTO– Pinhais é o menor município do Estado em área territorial, com cerca de 60 km² de território, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Como medida de comparação, a Capital do Paraná é quase oito vezes maior em extensão, com cerca de 430 km².

Apesar do tamanho, a cidade é economicamente forte na cultura cervejeira, tornando-se um polo a partir de 2017, com a criação da Lei Nº 1834 que instituiu a Rota da Cerveja Artesanal, atraindo muitas empresas e investimentos. É o que explica Fabiana Moraes, diretora do Departamento de Turismo da Prefeitura.

“Hoje, a rota faz parte da economia do município, porque além da atratividade das cervejarias aos turistas e à própria população, elas também acarretam em geração de emprego e renda. Pinhais tem se consolidado como um grande polo cervejeiro, com qualidade, história e gastronomia, tornando esse pacote um produto turístico forte da região”, explicou.

OUTROS EXEMPLOS– Ainda no ano passado, a Heineken – uma das maiores marcas de cerveja do mundo – criou um tour envolvendo sua produção no Estado. O tour dura cerca de duas horas e só pode ser feito em dois municípios brasileiros: em Jacareí (SP) e Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

Com a inauguração da experiência Inside the Star , a unidade paranaense – que possui a maior produção de Heineken e Heineken 0.0 da companhia no Brasil – também passou a oferecer uma visitação, focada na conexão dos consumidores com o processo produtivo da bebida.

Outro exemplo que vale a pena conhecer fica em Foz do Iguaçu (Oeste), na Cervejaria 277 Craft Beer. O estabelecimento foi premiado na 4ª Copa Cerveja Brasil, realizada pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva) no final de 2024, em São Paulo (SP).

A Canoa Quebrada, rótulo foz iguaçuense, conquistou a medalha de prata no concurso, que reuniu cerca de 1.060 cervejas de 135 empreendimentos brasileiros. O título se somou as mais 240 medalhas e premiações conquistadas por empresas paranaenses no Festival Brasileiro da Cerveja – o maior do ramo no País – desde 2019, segundo a Procerva.